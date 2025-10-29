El esperado regreso del Pumpkin Spice Latte a Starbucks® como tradición otoñal

Cuando el otoño empieza a pintar las calles de naranja, hay sabores que regresan como viejos conocidos. Y en Starbucks®, eso solo puede significar una cosa: el regreso del icónico Pumpkin Spice Latte. Desde su llegada a España en 2014, esta bebida se ha convertido en un símbolo del otoño, y este año vuelve en sus variantes Iced y Frappuccino®, para llenar cada momento con su inconfundible toque de calabaza.

Pero esta época del año llega con aún más sabor. La familia de bebidas estacionales crece con una nueva propuesta que sorprenderá a los amantes de lo inesperado y que está pensada para quienes buscan experiencias diferentes sin renunciar al espíritu otoñal gracias a su sabor espeluznantemente delicioso: Llega el Sour Apple Frappuccino®.

Calabaza, especias y una pizca de nostalgia, la receta del otoño

Gracias a su atractiva fórmula, fácil de identificar con la temporada otoñal, pedir un Pumpkin Spice Latte se ha convertido en una auténtica rutina para muchos. Su mezcla reconfortante de café, calabaza y especias como el clavo, la canela y la nuez moscada evoca al momento los colores y aromas del otoño.

Disponible también en sus versiones Iced y Frappuccino®, cada una ofrece una forma distinta de saborear una de las estaciones más esperadas del año, adaptándose a cada momento y a cada gusto. Ya sea caliente para empezar el día con energía o fría, el Pumpkin Spice Latte sigue siendo la sensación perfecta de esta época.

Un nuevo capricho otoñal para los más golosos

Para los más atrevidos y los amantes de Halloween, el Sour Apple Frappuccino® llega como novedad bajo una explosión de sabor y sirope de manzana verde. Gracias a su mezcla entre lo ácido y el dulce y su vibrante color verde, esta nueva bebida se convertirá en la audaz apuesta de Starbucks® para la temporada más apasionante del año.

Esta escalofriante bebida sólo estará disponible durante diez únicos días para sembrar el misterio desde el 23 de octubre al 2 de noviembre.

Además para acompañar tu bebida, nada mejor que el Pumpkin Brownie con base de chocolate y ese toque de cobertura de especias de calabaza que lo hace único e ideal para una pausa con sabor puramente otoñal.

Opciones para llevar contigo el espíritu de Halloween

Con la llegada del otoño, Starbucks® también se aventura con una colección exclusiva de merchandising que recoge el encanto más misterioso de la temporada. La línea incluye vasos reutilizables, cold cups, termos, tazas y una selección de accesorios con diseños inspirados en la esencia de Halloween.

Cada pieza está pensada para acompañar tus bebidas favoritas con un toque de personalidad y coleccionismo, siendo el complemento perfecto para quienes viven el otoño con intensidad y para que más que miedo, este Halloween te den ganas de repetir.

Disponible en tiendas hasta agotar existencias. Más información en Starbucks.es