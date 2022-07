Depilación con cuchilla: 6 errores comunes que todo el mundo comete

Afeitarse las piernas o depilarse con una cuchilla es siempre un arma de doble filo. Hay algunas precauciones a seguir para que el afeitado sea perfecto y dure más de lo habitual. Veamos los 6 errores más comunes que cometen muchas mujeres en la depilación con cuchilla y cómo evitarlos.

Depilarse con cuchilla: errores a evitar

Lo más probable es que te hayas afeitado las piernas durante años, ¡incluso décadas! Pero la forma en que te enseñaron a afeitarte en el pasado podría ser la causa de tus problemas, desde cortes a la hora de afeitarte hasta vellos encarnados .

Estos son seis errores cuando te depilas, que podrás evitar fácilmente a partir de ahora.

Afeitarse por la mañana

Parece contradictorio, pero afeitarse por la noche suaviza las piernas. Durante el sueño, las piernas se hinchan ligeramente y los vellos se retiran hacia los folículos. Un consejo más: unta la crema hidratante corporal en las piernas antes de acostarte para hidratar tu piel mientras duermes y despertarte aún más sedosa. Si tienes piel normal, elige una fórmula de loción corporal más ligera; para la piel seca, opta por una crema o manteca corporal más rica y nutritiva.

Aféitate las piernas en la ducha

Es comprensible que quieras comenzar tu rutina, pero los expertos recomiendan permanecer en la ducha o la bañera durante unos 15 minutos antes de comenzar a afeitarte, así que primero comienza con champú, acondicionador y limpieza corporal. Esto suavizará los vellos y abrirá los folículos. Sin embargo, si prolongas el tiempo, la piel se arrugará y se hinchará, lo que dificultará el afeitado al ras.

Usar cuchillas desechables de una sola hoja

Está bien usar una desechable si te hospedas en hoteles, pero para el uso diario es mejor invertir en una maquinilla de afeitar de cuatro o cinco hojas, ya que estas son cuchillas de afeitar que brindan los resultados más uniformes, lo que le permite abordar áreas difíciles como las rodillas y los tobillos. Las cuchillas de afeitar de una sola hoja, como muchas desechables, corren el riesgo de arrastrar la piel.

Depilarse en seco

Por mucho que tengas prisa, no debes caer en la tentación de afeitarte “en seco”. Enjabona tus piernas con una crema o gel de afeitar humectante para proteger la piel y asegurarte de que la navaja se deslice suavemente, y para ayudarte a evitar cortes y heridas. Por ejemplo, puedes usar una crema que lleve aloe y extracto de avena, que suavizan la piel mientras te afeitas.

Si surge la necesidad, el acondicionador para el cabello es igual de efectivo. Pero evita el jabón: no crea suficiente lubricación para deslizar la cuchilla fácilmente sobre la piel, lo que puede aumentar las posibilidades de cortes.

Afeitarse siempre con la misma cuchilla

Es posible que hayas comprado una buena cuchillade afeitar, pero no te servirá de nada si no cambias la cuchilla a la primera señal de que está desafilada. Las cuchillas viejas no solo son ineficaces, sino que es más probable que causen cortes y enrojecimiento, y que atrapen bacterias que pueden causar infecciones. Los expertos recomiendan cambiar las cuchillas cada dos semanas para una máxima seguridad y eficacia, y enjuagarlas con frecuencia para eliminar todo el vello que posiblemente quede acumulado.

Empezar a afeitarse por arriba y no por abajo

En la primera pasada, afeita solo en la dirección del crecimiento del vello (a lo largo de la pierna) y, si tienes la piel muy sensible, no afeites en absoluto hacia arriba . Mientras que, por un lado, afeitarse «a contrapelo» puede hacer que obtengas un afeitado más apurado, por otro lado, aumenta la posibilidad de irritación y cortes.

Cuando el pelo ya es muy corto y la piel está templada y lubricada, es mucho más seguro proceder en sentido contrario al crecimiento del pelo. Si todavía quieres un afeitado más apurado, vuelve a aplicar el gel y vuelve a afeitarte en dirección contraria al crecimiento del vello.