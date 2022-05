Cristales que calman el alma: los 5 más efectivos para aliviar el estrés

La naturaleza nos ofrece increíbles piedras preciosas y cristales de las más diversas variedades y de los más diversos colores. Cada cristal, cada piedra tiene sus propias características y desde la antigüedad se usaban como amuletos capaces de esparcir energía. No solo eso, con el tiempo se han extendido verdaderas terapias basadas en la energía de estas piedras. Según muchos, la energía que emanan algunas piedras preciosas puede interactuar con la nuestra y tener efectos positivos en nuestro cuerpo y nuestra mente. Por ello en muchas culturas y filosofías se piensa poner estas piedras en algunas partes del cuerpo que corresponden a puntos fundamentales. Además, muchas veces has oído hablar de los chakras , centros energéticos por donde fluye la energía en el cuerpo. Tanto si eres sensible a este tema como si no, algunos cristales de largas tradiciones se usan como amuletos que pueden combatir el estrés y calmar las dolencias del alma. Veamos cuáles son los mejores cristales para aliviar el estrés.

Cristales para combatir el estrés

Los expertos recomiendan llevar siempre un cristal contigo o llevarlo durante las sesiones de meditación. También se pueden colocar en algunos lugares de la casa. No faltan indicaciones para mantenerlos cerca del ordenador para limitar la exposición al campo magnético o debajo de la almohada para favorecer los sueños. Descubramos cuáles pueden ser los 5 más efectivos para aliviar el estrés e infundir una sensación de calma .

Cuarzo rosa

Esta hermosa piedra de tono rosado está asociada con el amor, la compasión y el cuidado personal. Según los expertos en este tema, promueve la serenidad y la curación, especialmente del alma.

Amatista

Una de las gemas más populares es la amatista, un violeta suave pero muy sugerente. Mucha gente lo usa para combatir el insomnio y la ansiedad por la noche, y también lo ponen en la habitación de los niños para alejar su miedo a la oscuridad. Promueve la claridad mental y la relajación.

Turmalina negra

Se considera una piedra que protege, que quita la tensión y la ansiedad para favorecer la relajación de la mente. Aporta una profunda sensación de estabilidad y equilibrio.

Celestina

Se suele utilizar para poner en el dormitorio para crear un ambiente tranquilo y apacible. Se considera como un cristal que protege contra la depresión dando claridad mental y estabilidad emocional.

Howlita

La howlita es una piedra blanca que se puede utilizar en la meditación para alejar las energías negativas e inducir una profunda sensación de paz. Calma la mente y promueve la meditación. Desde la antigüedad ha sido un símbolo de paz, paciencia, estabilidad, conciencia espiritual y emocional.

Estas son sólo 5 de las piedras que pueden ayudarte a relajarte según las tradiciones. Pero el tema es muy amplio y muchos estudiosos aún están analizando las propiedades de estos cristales que ofrece la naturaleza que siempre han involucrado a personas de todo el mundo.