Después de un verano largo y caluroso, no tenemos porqué desanimarnos. El otoño y también el invierno son también estaciones en las que podemos disfrutar de pequeños placeres como tomar un chocolate caliente, admirar bellos paisajes, ver la nieve o celebrar la Navidad. Sin embargo, es posible que tu cabello no sea de la misma opinión. El viento y el aire frío, casi húmedo, no son óptimos para la salud de tu cabello, que puede ser más vulnerable y romperse con mayor facilidad. Por ello os enseñamos algunos de los mejores remedios para proteger tu cabello de la humedad del otoño y del invierno.

Cómo proteger tu cabello de la humedad del otoño y del invierno

El frío que hace en exterior, combinado con la calefacción de las casas, provoca que nuestro cabello se pase horas absorbiendo humedad y con ello que se produzca el temido efecto frizz, además de debilitarse e incluso se llega a quebrar. Y por si eso no fuera suficiente: los sombreros y bufandas están hechos con un material que aísla el calor, manteniendo tu cuerpo caliente, pero ejerciendo presión sobre tus mechones con un frotamiento constante. ¿Qué puedes hacer? Tienes que ayudarte a ti mismo con los remedios naturales que ahora vemos.

No laves el cabello todos los días

No es una invitación a no lavarte el pelo , sino a relajarse con el uso del champús. 2 o 3 lavados por semana son suficientes. ¿Por qué? El viento y el aire frío / seco absorben la humedad del cabello, dejándolo quebradizo, más débil y más propenso a romperse. Lo que puede protegerlos es esa fina capa de sebo que se asienta entre un lavado y otro.

Nutre tu cabello

Si los champús necesitan ser menos frecuentes, lo que nunca debe faltar cuando los laves es un acondicionador, para nutrir el pelo en profundidad. Y de vez en cuando también será necesario aplicar una mascarilla o incluso un poco de aceite. En este sentido será bueno elegir un aceite rico en ácidos grasos omega-3 como el aceite de baobab y aplicarlo en el cabello todas las noches. Además procura envolver tu cabello con una funda de seda o usa un gorro de satén para proteger tanto el cabello como la funda de la almohada.

Hidrata tu cabello con vapor

El vapor está formado por partículas de agua caliente suspendidas en el aire, que pueden penetrar e hidratar fácilmente las hebras. Esto hace que la cocción al vapor sea una excelente manera de evitar que el cabello se seque demasiado durante el invierno. Una de las formas más sencillas de tratar el cabello con la terapia de vapor: ducharse con agua caliente y deshacerse del gorro de ducha. ¡Solo asegúrate de no salir de casa con el pelo mojado!

Usa un antihumectante

Un antihumectante puede ser un aceite o cualquier producto que retenga la humedad en el cabello pero no agregue nada. Es especialmente importante aplicarlo después de lavar o hidratar tu cabello. Bastante recomendable es el aceite de oliva o aceite de jojoba , u otros aceites que sean líquidos a temperatura ambiente. Son ideales para eliminar el encrespamiento.

Cuidado con los gorros y bufandas de punto

El material rugoso se engancha en las hebras y provoca roturas. ¡No te preocupes, no tienes que dejar que tus oídos se congelen! Antes del gorro puedes taparte la cabeza con un pañuelo de seda o forra el gorro por dentro con seda. Puede parecer un paso incómodo de tomar, ¡pero tu cabello (y orejas) te lo agradecerán! Puede hacer lo mismo con las bufandas: forra la parte interior de la bufanda con una fina capa de seda.

No uses herramientas demasiado calientes

Vaporizar tu cabello está bien, pero guarda las planchas y usa el secador a fuego medio. Estas herramientas eliminan la humedad del cabello, un proceso ya acelerado por el viento y el aire seco del exterior.

Humidifica tu casa

Tener un sistema de calefacción central puede hacer que el cuero cabelludo y el cabello se sequen mucho. Considere invertir en un humidificador de calidad para combatir los efectos de la calefacción interior.

Corta tu cabello con regularidad

Cortarse el cabello con regularidad lo mantiene saludable y evita que las puntas abiertas empeoren. Establece un recordatorio en el calendario para reservar un corte cada 2-3 meses para el cabello largo y cada 4-8 semanas para el cabello corto.

Consume grasas saludables

Las grasas omega-3 mantienen el cabello brillante y lo ayudan a crecer, y el cuerpo no puede producirlas por sí mismo. Agrega a tu dieta salmón, aguacate, nueces o sardinas para asegurarte de obtener lo suficiente.

Toma vitamina C

La vitamina C tiene propiedades antioxidantes que protegen a nuestro cabello de los radicales libres, evitando las puntas abiertas y la rotura. Las frutas cítricas y las verduras de hoja verde son excelentes fuentes, así que cómpralas la próxima vez que vayas a comprar la comida.