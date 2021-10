Las uñas Mandala son una tendencia de manicura para el otoño 2021 por lo que si deseas llevar este tipo de uñas tan elaboradas toma nota porque te explicamos cómo conseguirlo.

Manicura de uñas otoño 2021: Cómo hacer uñas de mandala

Si te estás preguntando cuáles son las tendencias en esmaltes de uñas para esta temporada de otoño 2021 , no subestimes al diseño de uñas con pequeñas mandalas, una opción ideal para estar a la moda y para que además puedas combinar tus uñas con algunos de los estampados que también se van a llevar este otoño. Pero también para eliminar la ansiedad y el estrés. El mandala es una obra de arte que recuerda el estilo de vida de los monjes tibetanos a partir de «colorear» con arena o temple o con rotuladores y lápices de colores. Estos diseños llegan a nuestras manos, con una manicura realmente interesante cuyo resultado además se verá elegante y bonito.

Relajación con las uñas mandala

Las uñas Mandala son como decimos, una forma de manicura muy relajante y, según los expertos, también son antiestrés. Es evidente que no son muy fáciles de hacer, sobre todo si tenemos que hacerlas nosotras mismas. Hay que estar muy atento, porque la mano debe ser muy firme tanto mientras creamos los diseños geométricos como cuando vamos a colorearlos, sin salirse demasiado de las líneas y hacer feos borrones. En definitiva, se necesita un poco de paciencia, por eso se considera un tratamiento de belleza antiestrés.

Los diseños geométricos con líneas y curvas nítidas deben hacerse con tranquilidad, teniendo una lámpara a mano para secar cada vez que acabamos una línea y teniendo además un pincel muy fino para que cada trazo esté bien definido.

De esta forma podremos llevar un arte muy antiguo en nuestras manos: según la tradición de los monjes tibetanos estas decoraciones representan el universo. Una forma de conectar con uno mismo y con los demás, con lo que nos rodea, pudiendo contar con una manicura muy especial y singular.

La solución para unas uñas mandala fáciles

Para aquellos que ya saben que no tienen mano firme y no quieren recurrir a la ayuda de un profesional o amigos que puedan echar una mano en la creación de geometrías de colores en las uñas , no os tenéis que preocupar. En las tiendas de productos de maquillaje y cosmética existen convenientes adhesivos para uñas , de aplicación rápida y sencilla para obtener el mejor resultado posible.