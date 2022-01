Una tendencia viral en TikTok muestra cómo envasar alimentos al vacío en segundos, pero es realmente seguro y, sobre todo, ¿funciona? La respuesta a continuación. Vemos en qué consiste este nuevo método, si es seguro y cómo se deben envasar al vacío los alimentos.

Así se envasa al vacío en segundos

La última tendencia de TikTok que se está abriendo camino en todo el mundo con millones de visitas con respecto a otros vídeos sobre recomendaciones de comida y cocina. En particular, se trata de un nuevo vídeo viral en el que se muestra cómo envasar alimentos al vacío en unos segundos sin usar herramientas especiales. La técnica del envasado al vacío permite conservar los alimentos frescos durante más tiempo, ya que no entran en contacto con el oxígeno. ¿Funcionará realmente esta técnica?

Casi dos millones de visitas es lo que ha alcanzado en dos días el vídeo de una mujer estadounidense llamada Stacey Dixon que muestra cómo envasar alimentos al vacío en segundos. En las imágenes, la mujer coloca un poco de carne en una bolsa para congelar y luego sumerge las tres cuartas partes de la bolsa en un recipiente lleno de agua sin que la bolsa esté cerrada del todo.

De esta forma, empuja el aire fuera de la bolsa sellándola con el cierre manual. Una vez está sellada se limita a extender la carne dentro de la bolsa y según ella, ya la puede congelar y conservar durante meses.

¿Pero es esto un truco realmente? Los comentarios al vídeo son de lo más variados ya que hay quien comenta que es toda una revelación, mientras otros aseguran que si colocas la carne dentro de la bolsa y la enrollas a través de esta podrás sacar también todo el aire sin necesidad de agua. También hay quien se queja del riesgo que entre agua dentro de la bolsa.

Funcione o no, no podemos decir que el envasado al vacío sea algo que no se deba realizar con los alimentos que hemos de guardar en la nevera o el congelador. De hecho tiene numerosas ventajas como:

mantener los alimentos frescos por más tiempo;

por más tiempo; la carne, el pescado y las verduras se pueden envasar sin sufrir quemaduras por congelación;

sin sufrir quemaduras por congelación; optimización del espacio en el frigorífico o congelador.

en el frigorífico o congelador. alimentos como carnes frescas, pescado, frutas o verduras, en contacto con el aire corren el riesgo de enranciarse y deben desecharse en poco tiempo.

La recomendación para el envasado al vacío

Una de las principales recomendaciones a seguir antes de envasar al vacío los alimentos es evitar cualquier tipo de contaminación cruzada con otros alimentos. Por ejemplo, si tienes que sellar carnes y verduras frescas, es bueno preparar primero las verduras, cortarlas y envasarlas al vacío para luego pasar a la carne. Esta es una situación higiénica más apropiada.