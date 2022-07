Cuando obtienes la cantidad correcta de calorías por día, generalmente terminas consumiendo una gran cantidad de alimentos durante todo el día. Tomar buenas decisiones es admirable, pero a veces no obtienes todos los beneficios debido a la forma en que comes ciertos alimentos. En particular, hay 5 errores que deben evitarse categóricamente al respecto de los alimentos que se comen de forma incorrecta.

5 alimentos que se comen mal

Una dieta saludable es la base de una buena salud en general, así que debemos tener cuidado de no excedernos en las cantidades o alimentos «chatarra», por ejemplo. También es fundamental combinar los alimentos de la manera correcta para asimilar los nutrientes esenciales esenciales, así como no cometer los errores que ahora os enumeramos sobre alimentos que puede que no estemos comiendo bien.

Manzanas

La manzana es rica en vitaminas y nutrientes, especialmente vitamina C y vitamina A. Desafortunadamente, muchas personas tienen la mala costumbre de pelarla, que es donde se encuentran la mayoría de los nutrientes de la manzana. Si te importa la higiene y la calidad, elige manzanas orgánicas para estar seguro de que sabes lo que estás comprando. Lo mismo es cierto para la mayoría de las frutas y verduras. Las vitaminas se encuentran en la piel y no en la pulpa, como solemos creer. Así que, en lugar de pelar siempre los productos, asegúrate de lavarlos bien para poder comer la cáscara y obtener todos los beneficios nutricionales.

Brócoli

El brócoli no tiene cáscara, sin embargo, es el método de cocción el que puede crear problemas. El brócoli contiene algunas vitaminas solubles en agua sensibles al calor. Esto significa que hervir no es el mejor método si desea conservar todos los buenos nutrientes que tiene. Al preparar el brócoli de esta manera, se pierden vitaminas hidrosolubles, así que opta por cocinarlo al vapor rápidamente o en una sartén durante unos minutos, para conservar al máximo sus minerales.

Yogur

La capa clara y acuosa en la superficie del yogur es suero de leche , y si lo tiras, estás cometiendo un gran error. Esta sustancia, de hecho, es rica en proteínas derivadas de la leche. Así, al eliminar el suero del yogur, se desperdicia una parte importante del mismo. Es una fuente de proteínas de acción rápida que se absorbe y digiere rápidamente. Si realmente no puedes soportar la superficie líquida, puedes agitar el yogur antes de abrirlo. De esta forma el suero se mezcla con la parte más densa.

Patatas

¿Quién no ama las patatas? Son fáciles de cocinar y satisfacen muchos antojos. En puré o fritas, conquistan todos los paladares. Sin embargo, si las comes aplastadas (cuando están hervidas) corres el riesgo de aumentar su índice glucémico. Por lo tanto, es mejor cocinarlas y comerlas en las porciones en las que las cortes.

Pastas

La comida más fácil de preparar y preferida por chefs y no chefs. La preparas de mil formas diferentes, pero a la hora de cocinarla, muchas veces te equivocas. De hecho, cuanto más se cocina la pasta, más fibra se pierde . Además, cocinarla en exceso aumenta su índice glucémico, lo que significa que se digiere más rápido. Esto significa que después de un tiempo todavía sentirás hambre.