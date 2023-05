¿Cuántas veces has encontrado el cuello de tu jersey favorito sucio por la base de maquillaje? Un auténtica molestia, especialmente si no sabes cómo proceder con la eliminación. No te preocupes, algunos remedios naturales, consejos y algunos trucos útiles elegidos especialmente para ti vienen a tu rescate. Descubre cómo quitar las manchas de base de maquillaje del cuello de la ropa de forma fácil.

Manchas de maquillaje en el cuello de la ropa

Ciertamente, la base de maquillaje es uno de los productos cosméticos más insidiosos y difíciles de eliminar, especialmente si este producto entra en contacto con una tela. El propósito de la base es precisamente igualar la tez y hacer que la piel sea visiblemente suave. Es muy fácil deshacerse de la base en varias prendas, pero es importante que prestes mucha atención al tipo de tela, y especialmente si la base tiene una composición líquida, aceitosa o en polvo.

Cómo quitar las manchas

Las manchas de la base pueden ser realmente molestas si no sabes cómo tratarlas. De hecho, según el tipo de tela y según la composición química de la base, el remedio natural y el proceso de limpieza cambian.

Por ejemplo, si la base de maquillaje es líquida pero no grasa, puedes limpiarla aplicando espuma de afeitar en los distintos puntos, dejándola actuar un máximo de 5 minutos y luego puedes proceder al lavado en lavadora o a mano según según el tipo de tejido o según las preferencias.

Mientras que si la base es grasa, para eliminar el alto porcentaje de oleosidad es recomendable aplicar una capa generosa de bicarbonato de sodio y posteriormente se puede aplicar lavavajillas o un desengrasante universal sin lejía ni amoníaco sobre las diversas manchas, para no ensuciar más la prenda o acabar dañándola.

Otro remedio bastante efectivo es el agua con gas, solo hay que verter el producto sobre las distintas manchas ya que este líquido es un blanqueador fuerte. Frota bien las manchas con un paño suave de microfibra y déjalas actuar unos minutos, con cuidado de no frotar la tela. En este punto vierte agua con gas sobre las manchas. Te preguntarás pero ¿para qué sirve? Inmediatamente notarás cómo la suciedad se ha desvanecido en el aire.

Si por el contrario las prendas son de algodón, en este caso se puede proceder a la eliminación de las manchas de base con una simple leche limpiadora o la clásica leche que se usa en la cocina. El procedimiento es el mismo: vierte el producto sobre las manchas con cuidado de no ensuciar y deja que el producto actúe sobre la prenda durante al menos 5 minutos antes de introducirla en la lavadora. Mientras que si las prendas son de seda, lana o sintéticos, en ese caso el jabón de Marsella te vendrá bien.