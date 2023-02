6 leyendas urbanas sobre la belleza que debes dejar de creer

Puede que no sea cierto, pero ¿por qué no creerlo? Al final no hace daño a nadie. Esta es la suposición que hacemos prácticamente todos cuando nos enfrentamos a falsos mitos que no tienen ninguna base científica, pero a los que nos anclamos pensando que quizás al fin y al cabo puede haber algo de verdad. Incluso en el sector de la belleza existen muchas creencias populares que no podemos erradicar. Hay leyendas urbanas sobre la belleza que cuesta desmentir, aunque sepamos perfectamente que no son ciertas.

Leyendas urbanas sobre la belleza

Las leyendas urbanas son historias descabelladas que se extienden como la pólvora, convirtiéndose en creencias en las que no dejamos de confiar incluso cuando se nos demuestra que no son ciertas. Incluso con respecto a nuestra rutina de belleza diaria, hay muchas historias que deberíamos dejar de creer. Hoy revelamos al menos 6 de los más populares.