Falsos mitos sobre el agua con gas que debes conocer

El agua con gas es una de las bebidas más consumidas del mundo, no tanto como el agua normal pero sin duda es una bebida que está entre las favoritas de muchas personas y allá donde vayas siempre la encontrarás. Te contamos falsos mitos sobre el agua con gas que muy probablemente hayas escuchado en más de una ocasión y que quizás te hayas creído o tengas dudas.

5 falsos mitos sobre el agua con gas que no te puedes creer

Beber agua con gas es perjudicial durante el embarazo

No. Para nada. Es uno de los falsos mitos sobre el agua con gas que está más extendido, pero muchos expertos lo han desmentido, por lo que puedes beber agua con gas en cualquier momento durante el embarazo que no va a resultar perjudicial para el bebé ni para ti. No es recomendable tomarla en momentos en los que tienes hinchazón o gases ya que lo notarás más, pero no hay problema médico en beberla.

Beber agua con gas provoca celulitis

No. En absoluto. La aparición de la celulitis, que es realmente grasa en los glúteos o en las piernas, se debe al consumo de azúcar, un ingrediente que no tiene el agua con gas, por lo que es imposible que esta bebida te provoque celulitis cuando ni tiene calorías.

Beber agua con gas estropea los dientes

No. Tampoco es cierto. La cantidad de ácido que contiene el agua con gas no es muy elevada, por lo que no supone ningún daño para el esmalte de los dientes. Podría suponer un daño si el agua con gas estuviera en contacto permanente con los dientes, pero eso nunca ocurre ya que simplemente bebes un momento y ya está.

Beber agua con gas provoca descalcificación en los huesos

No. Para nada es cierto. Tampoco interfiere en la absorción del calcio de los alimentos, ni cerca que está de suceder esto, algo que sí puede suceder si tomas demasiados refrescos, pero no agua con gas.

Beber agua con gas es perjudicial para los riñones

No. Nada más lejos de la realidad. De hecho, cuanta más bebas, más hidratado estará tu organismo y mejor funcionarán tus riñones, tanto si es agua natural como con gas.

Es muy importante que recuerdes que para mantener unos niveles óptimos de hidratación debes beber entre 1,5-2 litros de agua al día, lo cual servirá para hidratar tanto tu cuerpo como tu mente. Esa cantidad se debe aumentar cuando es época de calor o cuando se realiza ejercicio físico.