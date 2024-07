Rafa Nadal se mosquea por el poco respeto que le brinda la Federación Internacional de Tenis

Rafa Nadal está indudablemente mosqueado por el trato que ha recibido por parte de la Federación Internacional de Tenis. El manacorense considera que la organización en el calendario de sus partidos en los Juegos Olímpicos han sido un desastre colosal viéndose obligado a comparecer cada 24 horas en la pista y en los peores horarios posibles.

Conocida mundialmente como la ITF, esta organización confronta de lleno con los intereses de la ATP –la organizadora de los Grand Slams– y han decidido deliberadamente no cuidar de un Nadal que no ha tenido el descanso adecuado en el torneo olímpico. Rafa lo notó especialmente en su partido de segunda ronda individual cuando le tocó medirse a Novak Djokovic con 24 horas de descanso menos que su rival.

Nadal no podía comprender cómo le habían colocado el lunes a las 13:30 horas a jugar cuando el día anterior salió de la pista a las 19:00 horas tras una larga batalla para doblegar al húngaro Marton Fucsovics. Djokovic jugó precisamente a esa hora el sábado ante Matthew Ebden obteniendo una enorme ventaja competitiva ante Rafa el lunes.

De hecho, hasta Alcaraz ha dispuesto dos días de descanso en este torneo individual siendo Nadal el jugador que menos tiempo de descanso tuvo entre su primera y segunda ronda. El enfado de Rafa con la ITF es bastante importante porque no entiende cómo una organización de ese nivel ha tenido tan poco tacto con él, múltiple campeón de las competiciones que ellos hacen como la Copa Davis o los Juegos Olímpicos.

Nadal ahora está centrado en un oro en dobles donde espera que no vuelva a haber una extraña decisión con el calendario que pueda perjudicarle. El español, curiosamente, no ha jugado todavía en la sesión más nocturna del torneo olímpico para evitar las altas temperaturas que estos días se están registrando en París.

La ITF no le está brindando la despedida olímpica que él esperaba. «Luego que no llamen para que vaya a jugar la Copa Davis», dice en tono de broma alguien de su entorno más cercano. La Federación Internacional de Tenis no está a la altura de una de sus leyendas más grande. Ni Djokovic tiene el enorme palmarés de Nadal en los torneos organizados por la ITF.