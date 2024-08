Peleteiro se mofó de los atletas blancos y el karma se la devolvió: Femke Bol gana el oro de los JJOO

Ana Peleteiro protagonizó este sábado una de las grandes decepciones de la delegación de España en los Juegos Olímpicos. La atleta gallega, gran favorita en la competición de triple salto, quedó sexta, lejos de las medallas. Peleteiro no pudo así volver a conseguir un éxito olímpico y repetir el éxito de Tokio 2020 (disputado en 2021 por la pandemia), cuando se colgó el bronce. La atleta española, una de las grandes de nuestro deporte, reconoció su decepción, pero esta mala actuación en París no borra su enorme palmarés, uno de los más grandes de la historia del atletismo español.

Es habitual ver a Ana Peleteiro comentar cualquier asunto de la actualidad en España, ya sea a nivel deportivo y político. Su figura es elevada a menudo por los partidos de izquierda, únicamente por ser cercana a sus postulados y no por el aspecto deportivo. Y en este sentido, en el aspecto puramente deportivo, Peleteiro cometió un gran error tal y como se ha demostrado ahora en los Juegos Olímpicos.

Hace unos meses, Ana Peleteiro explicó que en atletismo los blancos no tenían ninguna opción de ganar e incluso se mofó de ello. «En atletismo los negros corremos más, en atletismo los negros molamos. En atletismo los blancos se visten de negro. El pobrecito blanco que corre los 100 metros es como… ‘cariño, no, no vengas’», dijo la atleta española en uno de los podcast de la influencer Laura Escanes.

Se da la circunstancia que justo a la vez que Peleteiro competía en su final de triple salto, una atleta blanca, la holandesa Femke Bol, daba a su país un oro en los 4×400 metros mixto tras un espectacular relevo que ya es una de las grandes imágenes de los Juegos Olímpicos. Femke Bol superó en los últimos 100 metros -precisamente los que mencionó Ana Peleteiro- a tres atletas negras y pasó de cuarta a primera tras una espectacular carrera. Femke Bol es una atleta blanca.

Esa carrera de la holandesa Bol coincidió con la final de triple salto, por lo que Ana Peleteiro pudo ver en directo, a pocos metros de donde estaba, cómo una atleta blanca sí puede ir al atletismo y sí puede ganar a otras atletas negras.

Peleteiro quedó sexta en París 2024

Sobre su sexto puesto en triple salto, quedándose lejos de las medallas pese a ser la gran favorita a la medalla de oro, Ana Peleteiro explicó que «el factor lluvia me ha tocado un poco psicológicamente, porque me veía capaz y la pista estaba empapada, no conseguían secarla del todo y tenía un poco de miedo de resbalarme en la tabla y reventarme».

«Me he quedado muy cerquita. Siempre da coraje, en unos días sacaré un balance positivo, pero ahora mismo estoy triste. No se acaba aquí mi carrera deportiva ni mucho menos. En un abrir y cerrar de ojos estamos en Los Ángeles 2028», añadió Ana Peleteiro, que pese a esta decepción en París 2024 sigue siendo una de las grandes atletas de España, con medalla olímpica en Tokio entre otros grandes éxitos.