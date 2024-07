«Nadal es un cáncer de valores tóxicos y un viejo acabado»

Pedro Vallín es un periodista y escritor que últimamente quiere a darse a conocer por criticar a Rafa Nadal insultando de manera lamentable al mejor deportista de la historia de España. El asturiano, que también es escritor y al que se puede leer en La Vanguardia, hace unos días aprovechó el tirón de los Juegos Olímpicos y que Nadal estaba en boca de todos para cargar contra el balear, un feroz ataque que se le ha vuelto en contra por la cantidad de críticas que ha recibido.

«Nadal es un cáncer de valores tóxicos desde que empezó. Hoy, es un viejo acabado que, además, usa el tráfico de influencias para quitarles su sitio a los jóvenes y tener un desempeño patético de señoro acabado, haciendo el ridículo en torneos por todo el planeta», dijo el periodista de izquierdas en su perfil de X (antes Twitter) con ganas de guerra.

Nadal es un cáncer de valores tóxicos desde que empezó. Hoy, es un viejo acabado que, además, usa el tráfico de influencias para quitarles su sitio a los jóvenes y tener un desempeño patético de señoro acabado, haciendo el ridículo en torneos por todo el planeta. — Pedro Vallín (@pvallin) July 26, 2024

Como ve que atacando a Nadal genera polémica e interacciones, ha dedicado uno de sus artículos en La Vanguardia al manacorí. «Rafa Nadal, en cuyo tenis –no exento de sortilegio– siempre ha habido más determinación que fantasía, más épica que lírica», dice en un texto que ha titulado Lírica del revés a una mano. «Hubo un premiado spot televisivo en el que un hombre se vestía con mallas rosas de lentejuelas, se calzaba unos patines de cuchilla y saltaba al hielo dispuesto a hacer un grand jetée cuando de súbito aparecían tras él una docena de aguerridos jugadores de hockey. La imagen se congelaba antes de que lo alcanzaran y se sobreimpresionaba el nombre de una compañía aseguradora. La lírica, condenada a sucumbir bajo la bota de la épica. Recuerdo a ese patinador sonriente cada vez que veo a algún tenista flacucho ejecutar el bello y ligero ademán del revés a una mano. Pero no me hagan mucho caso, que no estoy yo muy católico», añade.

«A un país culturalmente católico, que mide la virtud moral en sufrimiento y que contabiliza la dignidad en cilicios, la figura postrera de este Nadal yacente, este san Sebastián de las lesiones, lo subyuga. Su penoso ascenso al Gólgota empata en veneración con las imágenes dolientes de Salzillo, de las que el tenista se ha vuelto un tableau vivant que suscita tanta o más devoción que cuando mordía los más bellos cálices», escribe.

No es la primera vez que el periodista ataca así a Rafa Nadal. Hace unos años tras su lesión abdominal decía esto. «Cero sorpresa, es en lo que anda: construir un calvario que sustituye el placer del juego por la trascendencia del sufrimiento. Coraje en lugar de belleza. Ganar sangrando. Nadal lleva años en la ética del Ecce Homo. Hace años que es un paso de Semana Santa con raqueta», compartió el periodista junto con un vídeo del gesto del padre del tenista, recibiendo también muchas críticas.