Rafa Nadal, a OKDIARIO: «Me siento increíblemente querido en Roland Garros cada vez que vengo»

Rafa Nadal compareció en la zona mixta de Roland Garros tras su estreno con triunfo en el torneo de tenis individual masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024. El español superó a Fucsovics y se clasificó para ls siguiente fase, en la que espera su archienemigo Novak Djokovic. Sobre ese clásico enfrentamiento que se volverá a repetir, el rey de la arcilla comentó que «es una situación diferente», en la intentará esforzarse «al máximo» por le «si viene la inspiración» para derrotar al serbio.

«Es una situación diferente. Normalmente, jugaba partidos contra él en rondas finales. Estos son unos Juegos Olímpicos. Yo estoy que no sé al nivel que puedo llegar a jugar. Voy a intentar esforzarme al máximo para crearle problemas. Es un poco incierto lo que vaya a pasar. Yo estoy siempre con la actitud necesaria y si viene la inspiración que me pille trabajando. Ahí estaremos e intentaremos dar el máximo para que sea una noche especial», analizó sobre ese partido cuya fecha y hora aún están por definir.

Antes, dio su punto de vista sobre como se desarrolló el choque ante el húngaro: «Al nivel que venía jugando últimamente y luego no he podido mantenerlo. He bajado, con lo cual cuando bajas el otro empieza a foguearse. Ha empezado a jugar cómodo, todo lo contrario que en el primer set. Se ha complicado el partido mucho porque ha cogido confianza y he cometido errores. He sido capaz al final de encontrar la manera. Tengo la oportunidad de volver a jugar mañana un partido que me hace ilusión, pero soy precavido. No sé al nivel que puedo estar competitivo, pero voy a intentarlo y estoy disfrutando la experiencia».

«Decidimos ayer jugar. Estuvimos hablando con el equipo. Había algo muy pequeñito, pero había algo. Trabajamos muchísimo en fisioterapia estos días. A ver si va aguantando. La imagen es muy pequeña y parece que el músculo no tiene un impacto muy directo en los movimientos. Optimista con ello, tenía dudas si reservarme sólo para el dobles. Tenía que probarme y yo creo que ha ido bien. En la mañana me levanté bien», explicó sobre su decisión de no abandonar el individual tras la victoria en dobles junto a Carlos Alcaraz.

Nadal y el momentazo del relevo de la antorcha

Más sobre el momentazo del vivaernes en la ceremonia de apertura: «En Francia me siento muy querido desde hace muchísimo tiempo. Todo el mundo sabe lo importante que es para mí esta ciudad y la realidad es que en ese sentido sólo puedo dar las gracias. A París, a Francia por darme el honor de recibir la antorcha en un lugar tan especial, en un momento tan especial. Es algo que se va a quedar en mi memoria para siempre. Aquí en Roland Garros me siento increíblemente apoyado y querido cada vez que juego», respondió a pregunta de OKDIARIO.

«He dado otro empujón de energía en el tercer set. Momentos mejores y peores, pero he recuperado un poco de imprevisibilidad que ha hecho que el partido caiga de mi lado. Evidentemente, muy contento», sentenció Nadal.