Una nadadora alemana admite que vomitó 9 veces tras competir en el Sena

De nuevo París ha vuelto a recibir críticas por la pésima calidad del agua del río Sena. Varios han sido los nadadores que han acabado con algún tipo de dolencia o consecuencia después de haber participado en sus pruebas, incluso alguno ha tenido que pasar por el hospital a causa del estado de las aguas que bañan uno de los ríos más famosos del mundo y que hizo las veces de pasarela durante la ceremonia de inauguración de estos Juegos Olímpicos.

Lo cierto es que la capital de Francia ha tenido varios años para limpiar el río y mejorar la calidad del agua, también por un aspecto de salubridad, algo que no se entiende que no hayan conseguido sabiendo, además, que las pruebas de natación en aguas abiertas se iban a disputar en este icónico río europeo y que podían suponer un riesgo para la salud de los deportistas que tuvieran que estar en contacto con el agua.

La última en alzar la voz sobre esta cuestión ha sido la nadadora alemana Leonie Beck quien participó en la prueba de aguas abiertas el pasado día 8 de agosto, jueves, y que ahora está sufriendo las consecuencias del lamentable estado del río Sena. Los problemas de salud, en especial gastrointestinales, que está acusando la deportista teutona han salido a la luz a las pocas horas de finalizar su carrera.

«Ayer vomité nueve veces, más la diarrea», ha anunciado en una publicación en sus redes sociales donde se puede observar que su cara no es la de estar plena de salud aunque aparece con el dedo pulgar levantado en señal de aprobación. La deportista disputó la carrera de 10 kilómetros en aguas abiertas y, aunque no consiguió ni medalla ni diploma olímpico, no olvidará fácilmente su experiencia en el río Sena.

Otra nadadora, en este caso la neerlandesa Sharon van Rouwendaal, que se proclamó campeona olímpica, también ha reconocido que tuvo problemas de salud tras nadar en el sena. «Tenía sed y necesitaba beber algo y pensé que podría beber del agua del Sena durante la prueba», confirmó la nadadora neerlandesa. «No me importaba lo que pensara la gente, el agua no sabía nada y estaba fría y agradable». Aún no está confirmado que el agua del Sena tuviera consecuencia alguna para el organismo de la ganadora de la medalla de oro.

La calidad del Sena, en el ojo del huracán

Lo cierto es que estas noticias no pueden sorprender a nadie porque la calidad del agua ha estado en entredicho incluso desde antes de que comenzasen los JJ.OO. De hecho, hasta la prueba del triatlón tuvo que posponerse unos días debido a que los límites de calidad del líquido se habían superado de manera repetida.

La triatleta española, Miriam Casillas, que además es médica también se refirió a este tema después de competir y sus declaraciones fueron muy categóricas. «La salud debería de ser lo primero y aquí nos han vendido que todos estos controles los están haciendo por nosotros, pero realmente si hubieran pensado en nosotros se hubiera tenido un plan ‘B’ de verdad, no un plan ‘B’ de nadar en un río con el límite… y es bastante cuestionable porque los test son de ayer, van con 24 horas de retraso y por ejemplo esta noche ha llovido y varía la calidad del agua», afirmó nuestra deportista.