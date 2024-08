El waterpolo español ya tiene dos oros olímpicos en su palmarés. Hace 28 años cantó el de los chicos en Atlanta y este sábado las chicas por fin se han sumado a la fiesta después de pegarle al palo de la plata en dos ocasiones. Solo hay dos protagonistas que han vivido ambos triunfos desde dentro: Miki Oca y Ángel Andreo. Jugadores en 1996 y técnicos en 2024, el primero como seleccionador y el segundo como preparador físico y de porteras.

«Del sabor del oro de Atlanta ya ni me acuerdo…», dice Oca, quitándose importancia después de que su equipo haya cerrado en París el torneo perfecto, pleno de victorias y triunfo sólido en la final contra Australia. Es la culminación de una excelente obra que el seleccionador empezó en 2010, cuando llegó al cargo en sustitución de Joan Jané.

«Tengo mucha suerte. Lo digo completamente en serio. Tuve mucha suerte como jugador de estar en un grupo de jugadores con muchísimo talento y de tener un gran entrenador. Y ahora tengo muchísima de suerte de estar en un grupo que tiene unas jugadoras excelentes, comprometidas, con ganas y muy buenas competidoras», celebra.

Miki Oca reconoce que han cerrado «un torneo especial» no solo por el oro, también porque por el camino vencieron en fase de grupos a Estados Unidos, su verdugo en las anteriores finales olímpicas de Londres 2012 y Tokio 2020, y en semifinales a Holanda, que el año pasado les superó en la final del Mundial de Japón.

«Esto es alta competición, a veces te falta muy poquito y ese poquito sale en otra competición. Salvo alguna final con Estados Unidos, que ha sido más holgada, estos partidos siempre se resuelven por poco. Este grupo lleva en un nivel muy alto mucho tiempo. No sé si hemos cambiado algo, lo que sí ha cambiado es que somos campeones olímpicos», resume.

«Es algo bastante diferente»

Martina Terré, una de las heroínas de la final con sus 15 paradas frente a las australianas, confirma que Oca no contó ninguna batallita sobre Atlanta’96 para motivarlas de cara a la final. «No mucho, la verdad. Se explica un poco más con las platas que ha ganado como seleccionador que con el oro que ganó como jugador. Es algo bastante diferente», explica.

El seleccionador añade por último que no tiene «ni idea de lo que significa» haber ganado este oro olímpico que llevaba buscando con ahínco desde hace 14 años. «Es el fruto al trabajo de todo el grupo, incluso de algunas que no han podido estar aquí, pero también han formado parte del equipo. No sé si esto es el final o el principio de algo. Creo que solo es un paso más que hemos dado. Ya veremos qué pasa en el futuro. Eso no lo sabe nadie», finaliza.