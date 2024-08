Una leyenda olímpica ataca al COI por la boxeadora intersexual Imane Khelif

Las boxeadoras intersexuales Imane Khelif y Lin Yu-ting han causado una gran polémica en estos Juegos Olímpicos. Después de que la boxeadora italiana Angela Carini se retirara de su combate contra la argelina todas las miradas están puestas en las dos boxeadoras intersexuales. La doble campeona olímpica Caster Semenya ha dado un palo al Comité Olímpico Internacional (COI) por todo lo que está sucediendo.

«Imane es una gran boxeadora y la gente siempre critica cuando a alguien le va bien, la gente siempre habla entonces. Cuando ella no ganaba, todo el mundo se quedaba callado», señaló la doble medallista de oro en los 800 metros en Londres 2012 y Río 2016. «Pero la política y la constitución del COI no deberían contradecirse», añadió.

Para Semenya,»el deporte es para todas las personas y la constitución dice no a la discriminación. Pero el momento en que permitieron que las mujeres cayeran en desgracia, nos confunde». Tanto Imane Khelif como Lin Yu-ting cuentan con cromosomas XY, pero compiten con mujeres en las categorías de peso wélter y peso pluma respectivamente. De momento, la argelina ya está en la final y la taiwanesa lucha esta noche por meterse en la final.

La atleta sudafrica Semenya señala en una entrevista concedida a SportsBoom.com que «si el deporte es para todos, ¿por qué el gran organismo rector permite que suceda este tipo de cosas?». Pide al COI que se mantenga firme para tratar de proteger y respetar a las mujeres: «Deben mantenerse firmes y predicar con el ejemplo. Se trata de un liderazgo de calidad que salvaguarde, proteja y respete a las mujeres».

Caster Semenya señaló que esto no está sucediendo en el atletismo: «Lo que pasó ahora en los Juegos Olímpicos no es lo que pasó en mi espacio. Cada organización tiene su propia política, el boxeo la suya y el atletismo la suya». «No se trata de lo que quiero, sino de principios de vida. Mis puntos de vista no se refieren a mí porque ahora me he aventurado más en el entrenamiento, dejé de correr en serio en 2022. Ahora tengo hijos y quiero pasar más tiempo en casa», concluyó la sudafricana.

Imane Khelif luchará por el oro

La boxeadora intersexual Imane Khelif se clasificó para la final olímpica de -66 kilos, al derrotar a la tailandesa Janjaem Suwannapheng por decisión unánime. Por lo tanto, la argelina luchará por el oro con la china Liu Yang, que se impuso a la taiwanesa Bien Chin Chen por 4-1 en la otra semifinal. La final será el próximo viernes.

La argelina ha estado en el foco de la polémica desde que peleó, por decirlo de alguna manera, ante la italiana Ángela Carini. El combate duró 42 segundos, ya que la transalpina lo paró al sentir miedo. «No podía continuar. Me dolía mucho la nariz y dije: ‘para’. Es mejor no seguir. Mi nariz empezó a gotear desde el primer golpe», explicó. «Subí al ring e intenté luchar. Quería ganar. Recibí dos golpes en la nariz y ya no respiraba, me dolía mucho, fui a ver al maestro Renzini y con madurez y valentía le dije basta», añadió.