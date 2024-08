Jornada histórica del vóley playa español: «¡España nunca se rinde!»

«¡España nunca se rinde!». El grito se escuchó nítido a los pies de la Torre Eiffel, donde las gradas estaban abarrotadas para asistir a las eliminatorias del vóley playa de los Juegos Olímpicos. Las españolas Daniela Álvarez y Tania Moreno habían perdido el primer set y tenían casi imposible el segundo. Voltearon el partido y firmaron una histórica clasificación para cuartos de final. Un par de horas antes, Pablo Herrera y Adrián Gavira también se habían metido entre los ocho mejores del cuadro masculino después de tantos años persiguiendo ese objetivo. Una mañana histórica para el vóley playa español.

Tania Moreno explicó ese mágico punto de inflexión que surgió de la grada y fue el inicio de la remontada. «Dani y yo tenemos buen historial con las remontadas, nunca dejamos de confiar y sabía que me estaba apoyando al 100%. Me da mucha fuerza, no solo ella, también toda la afición española y ese grito que escuchamos: ‘¡España nunca se rinde!’. Cuando tienes ese sentimiento de querer seguir luchando y remando hasta el final, el partido del lado positivo. Y así ha sido», celebró la jugadora.

Y es que la pareja española llegó a perder por 18-14 en el segundo set, después de haber sucumbido en el primero frente a las holandesas Stam y Schoon. Se escuchó entonces el grito y llegó el milagro: un parcial de 6-0 con el que recuperaron la iniciativa hasta equilibrar el marcador. En el parcial decisivo el viento ya soplaba a su favor y también se lo llevaron por 15-13. Por primera vez, España tendrá representación en los cuartos de final del torneo olímpico femenino.

Lección del cuarentón Herrera

Antes, Pablo Herrera y Adrián Gavira también firmaron una faena enorme para batir en dos sets a los polacos Michal Bryl y Bartosz Losiak (23-21 y 21-18). Después de cuatro Juegos Olímpicos tropezando en la misma piedra, los veteranos Herrera (42 años) y Gavira (36) por fin se han asegurado como mínimo el diploma olímpico. Premio muy merecido para la pareja más veterana del circuito mundial, más de 15 años peleando juntos.

Herrera tomó la palabra para comentar la satisfacción del deber cumplido: «Nos merecíamos este resultado. No me lo creí. Luego he visto a Adri al fondo de la línea y nos hemos abrazado. La verdad es que estoy muy contento. Hemos roto la barrera que teníamos de octavos y ahora a descansar, a hacer las pesas esta tarde y a disfrutar un poco de la familia también». Ahora, a por las semifinales en ambas competiciones.