Carolina Marín agradece a He Bing Jiao su gesto con el pin de España: «Increíblemente agradecida»

Carolina Marín agradece «tanto cariño» después de su dramática lesión en las semifinales de bádminton de los Juegos Olímpicos. La jugadora onubense ha lanzado una emotiva carta en la que explica el sufrimiento que vivió el pasado domingo, cuando se lesionó en París, pero también en la que ha agradecido tantas muestras de apoyo. Además, Marín ha destacado a He Bing Jiao, la jugadora china que homenajeó a la española en el podio final de la competición de bádminton.

«El domingo sufrí uno de los momentos más difíciles de mi vida. Han pasado unos días, pero necesitaré más tiempo para asimilarlo bien. Supongo que la vida nos pone en situaciones que no queremos vivir y que nadie merece, pero debemos asumirlo y llevarlo de la mejor manera posible», empieza Carolina Marín en una carta difundida en sus redes sociales.

La onubense, que llegó a España este lunes, día en el que se confirmó que sufre su tercera rotura de ligamento cruzado, quiso destacar la figura de He Bing Jiao, la jugadora que se clasificó para la final por su lesión. «Nunca había recibido tanto cariño, está siendo inabarcable. Pero seguro que me dejáis destacar a una persona: animé a He Bing Jiao a disputar un buen partido en la final, porque la deportividad estaba por encima de todo».

«Pero el momento en el podium es uno de los gestos más bonitos que han tenido hacia mí jamás y siempre le estaré increíblemente agradecida», añade Carolina Marín sobre He Bing Jiao. La jugadora china homenajeó a la española subiendo al podio final en bádminton con un pin de España, un gran gesto de deportividad y de reconocimiento a Carolina.

He Bing Jiao, que pasó a la final por esa retirada de Carolina Marín, tuvo este detalle con la española que es para aplaudir. Cuando no tenía por qué hacer nada, porque su clasificación a la final fue legal y deportiva, quiso homenajear de esta forma a Carolina Marín. Cogió un pin con la bandera de España, de los que reparte el COE, y lo subió al podio. Era pequeño el objeto, pero el detalle era muy grande.

«No me gustaría acabar sin recordar que a veces usamos el deporte como ejemplo para la vida. Y el domingo también fue así: si trabajas duro y te esfuerzas más que nadie en cumplir tus sueños, estos se pueden hacer realidad. Pero no siempre ocurre», continúa Carolina Marín en su emotiva carta.

«Yo sí cumplí los sueños de la niña que salió de Huelva hace mucho tiempo, pero tenía otros por cumplir. No pasa nada, la vida sigue y yo seguiré buscando mis sueños. Ahora empieza otro camino, pero que ya conozco…», finaliza la deportista onubense su carta difundida en las redes sociales.

La dramática lesión de Carolina Marín

Carolina Marín vivió uno de los momentos más duros del deporte español en años. La onubense había ganado a la china He Bing Jiao de forma contundente por 21-14 en el primer set. En la segunda manga iba también ganando con comodidad, por un 10-6 que le acercaba a la final. Estaba a tan sólo 11 puntos de la final y además estaba jugando a las mil maravillas. Era un ciclón en la pista… y, sin embargo, de repente un movimiento dramático, una jugada que ya es imagen terrible tanto para Carolina como para todo un país.

En el momento de la lesión se tiró al suelo. Ahí ya sabía que no podía seguir. Era la mayor crueldad posible. La ganadora del oro olímpico en Río de Janeiro 2016, que se perdió los Juegos de Tokio por lesión, se tuvo que retirar por ese mismo motivo, por lesión. Estaba ya tocando la final, lo que era una hazaña tras tantos años de sufrimiento y recuperación. Carolina Marín estaba siendo un avión, jugando muy bien y esa lesión en la rodilla le llegó en el peor momento.

Los gestos de dolor de Carolina Marín conmovieron a todos los aficionados que estaban en la pista. Todos, sin excepción, fueran del país que fueran, se pusieron en pie aplaudiendo a la onubense. Los aplausos fueron impresionantes. Una ovación a la altura de su leyenda. En el público había aficionados que lloraban, al igual que lo hacía Carolina. Ella intentó seguir poniéndose una rodillera, pero tras jugar dos puntos se dio cuenta de que no podía, que estaba coja. Y se tuvo que retirar de forma definitiva, dando el pase a la china He Bing Jiao, que pasó de esa forma a la final y ahora, en el podio final, tuvo este gran detalle con Carolina Marín.