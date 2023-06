El yihadista Yassine Kanjaa, que mató en Algeciras a un sacristán a machetazos e hirió a varias personas, ha confesado que está «contento de haber cometido el asesinato porque fue una orden de Alá». Esta fue la respuesta que dio el terrorista a la forense en el último interrogatorio realizado para determinar si se encontraba en plenas facultades el pasado 25 de enero.

El informe médico, de 25 páginas, al que ha tenido acceso OKDIARIO, refleja lo siguiente: «Le preguntamos por cómo se siente tras haber matado a una persona. Refiere que estuvo contento de cometer el asesinato, pero no de haber sido acusado. Ha sido una orden de Alá. Refiere que si no se lo hubiese mandado Alá no podría haberlo cometido». El mismo ha sido aportado a la causa que instruye Joaquín Gadea, juez de la Audiencia Nacional, sobre el atentado terrorista cometido por Kanjaa la tarde del 25 de enero de este año en Algeciras, que acabó con la vida del sacristán Diego Valencia de la iglesia de Nuestra Señora de la Palma y dejo heridas a otras dos personas, entre ellas, el párroco de la Iglesia de San Isidro y un feligrés marroquí español.

El investigado no sólo no se arrepiente del asesinato cometido, sino que asegura que «la fuerza de Dios le dijo que tenía que matar a esa gente». Añade la médico en su informe: «Sintió que los que leían ese libro (la Biblia) le querían matar a él, por lo que está contento de cometer el asesinato, pero no de haber sido acusado». El yihadista remarcó: «Ha sido una orden de Alá. Si no me lo hubiese mandado Alá, no podría haberlo cometido».

La forense determina que «Yassine Kanjaa sabía y comprendía el día 25 de enero de 2023 que había matado a una persona, un sacerdote, pero para él no era un delito ya que así se expresaba al asegurar que se lo había mandado Alá. Lo que quiere decir que para él matar a ese sacerdote era una orden de Alá, una acción que debía realizar como enviado de Dios, para él no es un asesinato, es decir, no es un delito».

Por ello, la médico cree que el asesino «no presentaba la capacidad para controlar y dirigir su pensamiento o lo que es lo mismo no podía ejercer control absoluto de sus actos ese día, es decir, su capacidad de juicio no estaba conservada. Ya que el pensamiento delirante de Yassine Kanjaa estaba dominado por la misión que debía cumplir». Por ello, la forense concluye que el investigado presenta «un trastorno compatible (…) con el diagnóstico de cuadro psicótico» que tendría «probable» relación con una esquizofrenia.

Informe policial

Este diagnóstico confronta con el informe emitido por la Policía Nacional que ha investigado lo sucedido. Los agentes descartan, en el documento presentado al juzgado central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que el yihadista esté loco: «Yassine recuerda perfectamente todo lo ocurrido siendo capaz de reproducir todos sus pasos sin olvidar detalle alguno».

Los policías han calificado sus acciones de «conscientes» porque «accede a la iglesia más próxima a su domicilio, aquella que veía todos los días, en la que entró a las 18.30 de una manera violenta, alterando la paz que se debe respirar en estos lugares de culto, increpando a feligresas del lugar por rezar a figuras de escayola y decir que el Islam es la religión verdadera». De hecho, los policías que instruyeron la causa recogen en el informe que Yassin era tan consciente que «apaga su móvil, dejándolo oculto en el fondo de un cajón de su domicilio, con clara intención de borrar su rastro». Y aquí es donde reflejan que «Yassine recuerda perfectamente todo lo ocurrido siendo capaz de reproducir todos sus pasos sin olvidar detalle alguno».

Su acción además fue «controlada», «ya que tiene definidos todos sus objetivos, teniendo la opción de causar unos daños mayores, focaliza su acción en dos vertientes. La primera de ellas contra los sacerdotes, reconociendo que su intención era matar a todos los sacerdotes que se encontraban en la iglesia. Y en segundo lugar centra su ataque contra un marroquí al que considera infiel, al creer que estaba ante un marroquí converso, quien según el detenido frecuenta la iglesia, por no practicar la auténtica religión, y al que agredió con intención de matarle», según recoge el documento policial elaborado sobre el yihadista de Algeciras.

Sin embargo, ahora el juez Joaquín Gadea deberá determinar si el investigado ingresa en un centro psiquiátrico o puede ser juzgado por los hechos cometidos. Fuentes consultadas por este periódico aseguran que «todos los asesinos tienen un trastorno mental, porque de no ser así no matarían» y concluyen que «revestir los hechos de una acción ejecutada por un enfermo es exculpar al asesino del delito cometido y evitar que sea juzgado».