Antonio Navarro, alias El Mediador, no era un desconocido para los altos cargos del Gobierno socialista de Canarias. Tampoco para los miembros de la Ejecutiva del partido en Gran Canaria. Hace años que le conocían, muchos admiraban su incesante actividad y algunos sabían de sus presuntos negocios ilegales. Así lo reflejan las grabaciones del caso.

En esta llamada telefónica que publica OKDIARIO, hablan Daniel Ponce, miembro del Comité Ejecutivo del PSOE de Gran Canaria, y Taishet Fuentes, entonces director general de Agricultura del Gobierno canario y sobrino del diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni. Estos dos últimos, detenidos e investigados por supuestamente liderar la trama corrupta de sobornos.

Ponce, dirigente socialista y también asesor en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, se extraña ante las numerosas muestras de afecto que recibe El Mediador en una de sus visitas a la sede autonómica hace dos años. De inmediato, Ponce le pregunta por el cargo e identidad de Navarro al director general de Agricultura. Durante la conversación, ambos políticos alaban las habilidades de El Mediador:

Daniel Ponce: Lo que te digo, una cosa, el tío controla (El Mediador), el hijo de puta, y cuando estamos allí le llamó un general de la Guardia Civil.

Taishet Fuentes: Yo lo conozco por gente mayor que yo, y que me he sentado en la mesa y él ha despachado con otra gente, y el director de Transición (del Gobierno de Canarias) y le dije coño y en mi mundillo, el ganadero, se mueve, el tío controla y conoce y donde quiera que va todo el mundo le saluda: ‘coño Navarro’, y tal, y el tío va y viene, pero es como una sombra, trabaja en la sombra, pero es buena gente. Yo, cuando le he hecho alguna preguntita, se ve que el tío se mueve, se mueve y controla, mueve bacalao, ordeña vaca, hace queso y no tiene explotación ganadera.

Taishet Fuentes le explica a Ponce que Navarro, al que define indistintamente como consejero delegado o asesor, tiene una cita ese día con empresarios de energías renovables que han venido de la península para un asunto que supone «un pastón» de siete millones de euros.

Se trata de varios empresarios que, según los informes policiales posteriores, pagaron miles de euros a la trama de Taishet y el Tito Berni, para conseguir contratos en las islas. En ese momento, Ponce se ofrece a facilitarle a El Mediador contactos con empresarios y políticos de Lanzarote, a través de «un concejal de los suyos».