El ex líder de UGT Madrid firmó los cheques fraudulentos que ingresaba la hija de la diputada del PSOE

El ex líder de UGT Madrid Luis Miguel López Reillo dimitió de su cargo por «responsabilidad política y dignidad personal», tras denunciar ante la policía las irregularidades detectadas en el sindicato. Admitió en una investigación interna encargada por el propio sindicato que él firmó y dio el visto bueno a los cheques fraudulentos pese a haber sido avisado de posibles ilegalidades.

En el interrogatorio, López Reillo reconoció que «a finales de 2020 fue informado por su secretario de Administración, Emilio Trillo, de que María del Carmen Tomás López tenía un chiringuito y que se lo estaba llevando» [SIC]. Mayka Tomás López, hija de la diputada socialista en la Asamblea de Madrid Carmen López, es la principal investigada en esta trama de corrupción que investiga la UDEF.

Reillo confiesa que el denunciante le acusó de ser otra las personas implicadas en la estafa al sindicato a través de cheques fraudulentos girados al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), un organismo adscrito al Ministerio de Trabajo que garantiza las indemnizaciones por despidos. Fuentes judiciales consultadas por este periódico aseguran que por ese motivo el ex líder de UGT no investigó la trama y achacó al denunciante de calumniar a sus compañeros. Seguidamente, el ex líder de UGT Madrid cesó al denunciante, Emilio Trillo, alegando que «había perdido la confianza en su secretario de Administración».

El denunciante llegó incluso a advertirle del modus operandi utilizado en la trama para estafar, al menos, tres millones de euros del Fogasa que terminarían en sus cuentas particulares. Emilio Trilló denunció que «algunos nombres de los que aparecían en los cheques estaban sacados de Internet».

Confesión de Reillo

Y es que Mayka Tomás López era una trabajadora del sindicato entre cuyas funciones administrativas se encontraba la de librar cheques para el pago de indemnizaciones por despido a trabajadores. En los mismos, puso como beneficiarios el nombre y apellidos de diversos médicos y maestros que habían superado una fase de oposición y que «aleatoriamente» escogía entre diversos listados publicados en Internet, sin que tuvieran ninguna relación con UGT Madrid ni hubieran solicitado sus servicios para el cobro o tramitación de indemnizaciones del Fogasa. Una vez firmados dichos cheques por los responsables, la persona denunciada «simulaba» la firma de los supuestos beneficiarios en el recibí del cheque y, posteriormente, «con una goma que borra tinta», procedía a borrar el nombre del beneficiario elegido aleatoriamente y lo sustituía por el de diversas personas de su núcleo familiar y de tres amigas que actuaban en connivencia con ella y que le ayudaban a apoderarse de los fondos de UGT Madrid.

El ex líder de UGT confesó que «él y otra segunda persona siempre firmaban los cheques que Mayka les pasaba para hacer los pagos de expedientes del FOGASA atrasados». Añade que «como ya sospechaba mucho, fotografió uno de los cheques, que luego firmó, y posteriormente comprobó que los apuntes bancarios eran por cantidades superiores a las que figuraban inicialmente en el cheque, por lo que intuyó que habían podido ser escritos con bolígrafos de tinta borrable».