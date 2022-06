El juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid tiene ante sí uno de los casos más complicados a los que se puede enfrentar un juez y un instructor policial, pero parece que eso no es reto suficiente para la titular de este juzgado. Acaban de cumplirse 6 meses de la desaparición de Esther López en Traspinedo, y eso, en investigación criminal, es prácticamente media hora. Lo es más aún en un caso en el que la violencia es equívoca: a Esther López no la apuñalaron, ni le dispararon y tampoco la estrangularon. Ni siquiera los forenses saben a ciencia cierta la causa real de la muerte de la mujer de Traspinedo. Sólo saben que fue víctima de un acto violento que no le causó su fallecimiento de inmediato y cuyo responsable dejó morir a Esther al no prestarle ayuda. Suena tan complicado que sorprende a lo que ha decidido ponerse ahora la juez del caso: averiguar de dónde saca sus informaciones OKDIARIO.

Esa es la única conclusión posible al leer la última providencia enviada por la jueza a la causa, o sea, visible para todas las partes personadas, o lo que es lo mismo, accesible para algunos medios de comunicación. Se ve que nada de lo anterior la disuadió de mencionar a OKDIARIO en la citada providencia. Antes de seguir conviene repasar la textualidad de la providencia enviada a todas las partes, además de a la Guardia Civil, hace sólo unas horas bajo el sugerente encabezamiento: “Providencia informe uco justificación publicación”.

“Dadas las noticias publicadas por OKDIARIO losa días 16 y 17 de junio de 2022, que desvelan el contenido del informe del Secrim de fecha 13 de junio de 2022, entregado a este Juzgado el día 15 de junio de 2022, y dándose la circunstancia de que dicho informe todavía no se había puesto en conocimiento de las partes y Ministerio Fiscal, únicos legitimados para tener acceso a las actuaciones, ofíciese al Coronel de la Guardia Civil, Unidad Central Operativa, a fin de que ofrezca cumplida justificación de lo acaecido, significando que esta situación ha sido una constante durante la investigación de esta causa, incluso cuando estaba declarada secreta”, dice textualmente el texto de la juez.

Los artículos

Pues lo primero será repasar lo publicado los días 16 y 17 de junio, ojo, por este diario y por el resto de los medios no mencionados por su señoría en su providencia. El día 16 este diario publicó que las fibras halladas bajo las uñas de Esther eran “compatibles” con la ropa de un investigado en Traspinedo. Es curioso, porque este diario decide investigar una noticia publicada el 14 de junio en varios periódicos de este país y que apuntaba a que en las uñas de Esther podía estar la clave del caso, pero a esos periódicos la juez no los menciona.

Igual que tampoco menciona a la agencia de noticias que el día 17 de junio publicó frases textuales del informe que relacionaba las fibras halladas en la matrícula del coche del sospechoso con los calcetines de Esther López. Al tratarse de una agencia de información la repercusión mediática fue inmediata y transversal: prensa digital, radios y televisiones se hicieron eco inmediatamente, pero a ninguno de ellos los menciona la juez en su providencia.

Destaca su señoría que lo publicado por OKDIARIO le parece más grave por tratarse de información que aún no tenían las partes. Este periódico ha tenido que recurrir a fuentes jurídicas para confirmar que el acceso a los informes de una causa judicial sigue estando restringido a las partes personadas y no se ha extendido a medios de comunicación locales que han reproducido párrafos íntegros de los informes a los que alude su señoría. Y a esos medios tampoco los menciona la juez en su providencia.

OKDIARIO desconoce cómo podrá la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ayudar a su señoría a dar “cumplida justificación” del trabajo periodístico llevado a cabo por este medio de comunicación desde que desapareció Esther López en Traspinedo. Lo único que puede aportar OKDIARIO a esta cuestión que tanto preocupa a la juez es que lea su propia providencia. Los informes a los que alude han sido diseccionados al detalle en otros medios, y donde OKDIARIO aclaró que “se trataban de pruebas no concluyentes por tratarse de fibras vulgares”, otros han mencionado prenda, color, lugar de compra y sospechoso dueño de la misma. Pero eso no ha sido suficiente para aparecer junto a este medio en una providencia de libre acceso a las partes.

Esther López lleva muerta desde la madrugada del 13 de enero. Miguel, Chus e Inés esperan que la juez también les dé a ellos “cumplida justificación” sobre quién acabó con la vida de su hija y de su hermana. Que no tengan la menor duda de que todos los profesionales involucrados en el caso, incluida la juez del caso, están haciendo lo humanamente posible para hacerlo.