El joven Daniel, de 19 años, circulaba a las seis de la mañana el pasado 10 de octubre con un patinete eléctrico en Castellón de Ampurias (Gerona) cuando fue atropellado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga a pie, ya que el vehículo, un Audi de color rojo quedó abandonado en el lugar tras chocar contra el patinete de Daniel y luego contra otro coche aparcado. El conductor, de 25 años, acudió una hora y media después al lugar de los hechos y fue detenido por omisión de socorro, pero tras tomarle declaración fue puesto en libertad cuatro horas después sin pasar a disposición judicial. Así se estrenaba en el cargo Youssef Gharj El Bouazzati, nuevo Inspector Jefe de la Policía Local del municipio, cuyo nombramiento tan solo unos días antes ya ha sido recurrido por otros dos candidatos en esa oposición tal y como ha informado OKDIARIO.

Mientras el conductor se daba a la fuga, Daniel, la víctima de 19 años, era atendido por los facultativos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que lo trasladaron hasta el Hospital Josep Trueta de Gerona, donde ingresó en estado de coma y falleció al día siguiente a causa de la gravedad de las heridas.

Mónica Hernández, madre de Daniel, ofreció 10 días después una rueda de prensa para denunciar que el presunto autor del atropello seguía en libertad. La familia puso una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 8 de Figueras, que será quien cite a los testigos y al presunto responsable del atropello próximamente. Además, el abogado de la familia del fallecido, Daniel Vosseler, añadió en esa misma rueda de prensa que no descartan denunciar a la Policía Local de Castellón de Ampurias por «dejadez de funciones». Será la primera e inesperada crisis a la que tendrá que enfrentarse el nuevo jefe de Policía Local, Youssef Gharj El Bouazzati, nombrado por el alcalde de ERC, Salvi Güell, que gobierna en coalición con la CUP, a pesar de tener sólo dos años de experiencia (uno de ellos como interino) en la Policía Local.

Tal y como contó este martes OKDIARIO, al menos dos candidatos a jefe de la Policía Local en Castellón de Ampurias (Gerona) en las últimas oposiciones han presentado ya una reclamación administrativa ante el Consistorio, por entender que las notas en las diferentes pruebas que pasaron los candidatos no son claras ni se ajustan a los conocimientos de los aspirantes. Detrás de todo está la sospecha de que las oposiciones que ganó Youssef Gharj El Bouazzati fueron amañadas de alguna manera para que las ganase este candidato. La presidenta del tribunal calificador de estas oposiciones, Marta Felip i Torres, ya nombró vocal a Youssef Gharj El Bouazzati por el grupo municipal de Convergència i Unió (CiU) en el Ayuntamiento de Figueras en 2016 para una comisión dedicada al estudio del absentismo escolar. Felip fue alcaldesa de este municipio entre 2013 y 2018.

Los hechos que han provocado esta crisis municipal tuvieron lugar el sábado 10 de octubre en la avenida Marinada de Empuriabrava, una urbanización de Castellón de Ampurias, alrededor de las seis de la mañana. Daniel regresaba en su patinete eléctrico de trabajar en el turno de noche como reponedor en un supermercado de la localidad, cuando fue arrollado por un vehículo.

El conductor que lo atropelló, de 25 años, tras desplazar más de 20 metros a Daniel acabó chocando con otro coche aparcado, se le dispararon los airbags y se fugó del lugar del atropello a pie. Una hora y media después se personó voluntariamente en el lugar y prestó declaración ante la Policía Local de Castellón de Ampurias durante cuatro horas.

Pero, en una controvertida decisión, fue puesto en libertad sin pasar a disposición judicial como ocurre siempre en estos casos. Fuentes de la Policía Local aseguraron entonces que estimaron que el joven tenía arraigo en el municipio y por tanto no eludiría la acción de la Justicia, pero nunca fue llevado ante el juez para que tomase una decisión.

Además, según los abogados de la madre la actuación de la Policía Local no fue todo lo profesional que cabría esperar, ya que el coche accidentado no fue precintado ni trasladado hasta el depósito municipal. Lo más grave es que al no haber sido puesto a disposición del juzgado en funciones de guardia, no se abrió ninguna causa legal por estos hechos ese mismo día.

Los abogados de la familia del fallecido explicaron en esa misma rueda de prensa que este hecho es anómalo y ya han solicitado la prisión provisional para el conductor como presunto autor de un delito de homicidio imprudente, conducción bajo los efectos del alcohol, exceso de velocidad y omisión del deber de socorro, según el atestado de la Policía Local, que fue aportado al Juzgado tras solicitarlo. También pedirán que se le retire cualquier tipo de licencia para conducir vehículos a motor. Además, quieren que ahora sean los Mossos d’Esquadra quien asuma la investigación y practique un nuevo atestado para esclarecer las circunstancias del atropello.