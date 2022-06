El presidente de La Liga Nacional de Fútbol Profesional, Javier Tebas, y su mano ejecutora en el plan para intentar destruir a Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Gerardo González Otero, quisieron chantajear a Pedro Sánchez revelando que el hijo de Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, le había aprobado su tesis doctoral.

Este periódico desvela hoy una grabación en la que la mano derecha de Javier Tebas, González Otero, ex secretario general de la Federación, pronuncia el nombre del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un tono amenazante: «El tema de la tesis doctoral… y vamos a sacar hasta que va al gimnasio del COE el Pedro Sánchez. No te preocupes, que va a salir todo», aseguró.

https://okdiario.com/img/2022/06/02/tebas-01.mp3

El día en el que González Otero hizo estas afirmaciones fue el 28 de mayo de 2022. Tan sólo 24 horas después de que se llevara a cabo este encuentro, del que el presidente de La Liga fue testigo y participó como actor protagonista, un medio de comunicación usó la información del Sánchez y su tesis doctoral para publicar un artículo periodístico.

En ese artículo, se explica lo que el día anterior había mencionado González Otero. Es decir, que el hijo de Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, había participado en el tribunal que había aprobado con sobresaliente cum laude la tesis doctoral del jefe del Ejecutivo.

La información se presentó de la siguiente forma: «Pues quizás empezó a raíz de que uno de los cinco miembros del tribunal que concedió el sobresaliente cum laude a la tesis doctoral del ahora presidente del Gobierno fue Alejandro Blanco. No el presidente del COE, sino su hijo, de quien se dijo que por aquel entonces carecía de experiencia como doctor y, además, había tenido a la misma directora de tesis que Sánchez, María Isabel Cepeda. Blanco siempre ha intentado que la prensa no se enterara de que se trataba de su hijo, de ahí que, para protegerle, le pidiera no hablar con los medios».

La tesis de este medio de comunicación es que Pedro Sánchez y Alejandro Blanco son amigos y que, fruto de esa amistad, Sánchez impidió que la secretaría de Estado de Deportes iniciara la inhabilitación de Rubiales como presidente de la Federación. «El secretario de Estado de Deportes, a quien, además de una querella por prevaricación por omisión, ya se le empiezan a buscar conexiones políticas que no le dejarían en buen lugar, desperdició la ocasión de poner en práctica su discurso e iniciar la inhabilitación del presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF)».