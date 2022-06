Rectificación de Gerardo González Otero

En relación a las noticias publicadas el 2 de junio de 2022 bajo los titulares Javier Tebas y González quisieron chantajear a Pedro Sánchez (okdiario.com) y Javier Tebas y Gerardo González querían presionar a Pedro Sánchez tras los audios (okdiario.com) Gerardo González Otero ha remitido una comunicación a este medio en ejercicio de su derecho de rectificación conferido por la LO 2/1984 de 26 de marzo solicitando que se publique el siguiente texto:

1º.- Es manifiestamente falso, que exista plan alguno y que se haya tratado de chantajear al presidente del Gobierno.

2º.- Yo no he servido de enlace entre periodistas y Juan Rubiales.

3º.- En ningún momento he realizado acción alguna ni he ejecutado plan de denigración del presidente actual de la RFEF. Como ciudadano, ejerzo mi derecho democrático a la crítica de comportamientos públicos incorrectos, así como mi derecho a la participación ciudadana en la depuración de responsabilidades de quien se haya comportado de esa manera indebida.

4º.- En cuanto a Juan Rubiales. No he realizado labor de utilización o captación alguna de mi amigo Juan Rubiales. Por el contrario, tengo por norma ayudarla mis amigos hasta donde puedo. Más aún si me lo piden, como es el caso.

Me limito, exclusivamente, en el ejercicio de mi libertad personal, a intentar destapar y denunciar una serie de hechos que, con independencia de una posterior calificación jurídica por parte de los órganos jurisdiccionales deportivos y penales, me repugnan.