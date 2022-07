Parece que la mano de Mónica Oltra, ex consejera, ex portavoz y ex vicepresidenta del Gobierno valenciano es larga aún después de haber abandonado su cargo. El expediente de la que entonces era menor Teresa Tanco, que sufrió abusos del marido de Oltra cuando era educador en el centro de menores donde estaba Teresa internada, remitido al Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia por la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas incluye información que no es relevante para la causa que se sigue contra Oltra, pero que afecta gravemente a la menor, víctima de los abusos. OKDIARIO desconoce si el documento se ha «colado» entre el resto del expediente o el descuido tiene otras intenciones, porque lo evidente es que este documento no afecta a la causa seguida contra Mónica Oltra y sí mucho a Teresa, la menor que puede perder ahora la custodia de su hijo.

Desde hace meses el abogado de la menor Teresa, que ahora tiene 20 años (tenía 15 cuando fue abusada) y está esperando su segundo hijo, viene reclamando ayudas de la Consejería para su defendida, que fue despedida de su trabajo en un hospital cuando las competencias en materia sanitaria fueron transferidas a la Generalitat valenciana. La pareja de Teresa también perdió su trabajo.

El documento tiene fecha del 17 de junio de 2022 y está firmado por la fiscal de menores Consuelo Benavente. En el folio tres se explica que «una vez recibida comunicación de la sección del Menor, referida a una posible situación de desprotección del menor (…) constando antecedentes de la progenitora (Teresa) en la Fiscalía de Menores se ha revisado el expediente de protección, resultando que en el archivo constan sin unir al expediente de referencia la siguiente documentación (….)».

Es decir, que la Sección del Menor de la Consejería de Oltra advirtió a la Fiscalía de menores de que existía una posible desprotección del hijo de Teresa, que no trabaja desde que decidieron echarla del hospital de la Generalitat y a la que no ayudan y ni siquiera dejan empadronarse en los ayuntamientos donde gobierna Compromís, partido de Oltra.

El documento de la fiscalía, que determina que «procede la apertura del expediente al menor» lleva fecha de 17 de junio de 2022, cuando Mónica Oltra no había dimitido aún, ya que lo hizo el día 21 de junio, pero los expedientes de menores se abren con semanas o meses de antelación. Llama también la atención que este folio figure en la página 3 de un documento de 62 folios. Teresa y su abogado no saben absolutamente nada sobre este expediente y la joven no ha sido llamada a declarar por la Fiscalía, ni tampoco su abogado conocía la existencia de este documento.

Realmente lo que Menores de la Generalitat debía aportar al Juzgado 15 era el expediente completo de Teresa Tanco, pero en la fecha de los hechos, desde finales de 2017 hasta su mayoría de edad en 2020. Es decir, lo que debía incluir era el informe del Instituto Espill, con fecha de entrada el 2 de diciembre de 2019, un correo electrónico de fecha 12 de diciembre de 2019 de Fiscalía a la Jefa de Sección del Menor de entonces, Amparo Nogues, un oficio dirigido a la Dirección Territorial con fecha 17 de diciembre de 2019 reiterando la información solicitada por email; un correo recibido el 18 de diciembre del mismo año de Amparo Nogues contestando a lo solicitado por Fiscalía y una resolución administrativa de 15 de junio de 2020 dejando sin efecto las medidas de protección por mayoría de edad de Mª Teresa Tanco.

Lo que es evidente es que la Sección del Menor de la Generalitat, un poco antes del 17 de junio, con Mónica Oltra todavía de consejera, ha mandado a Fiscalía algunos datos para que abriesen un expediente por posible desprotección del hijo de Teresa y lo tuvieron que hacer semanas antes de que Oltra dimitiese.

El juzgado de Instrucción 15 de Valencia investiga si cargos y/o personal de la consejería que dirigía la ya ex vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana y también ex consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra supuestamente ocultaron las denuncias de una menor por los abusos a que la sometía el marido, entonces, de la propia Oltra. Lo que no se sabe es qué aporta en esta causa saber si hay un expediente abierto por la Sección de Menores de la Consejería de Igualdad valenciana para retirarle el hijo a la víctima de los abusos.

La investigación la inició el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia, que solicitó al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la imputación de Mónica Oltra. Finalmente, la Sala de lo Civil y lo Penal del Alto Tribunal decidió imputar a Mónica Oltra por 3 supuestos delitos: prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos. Como a partir de ahí Mónica Oltra dimitió de todos sus cargos en el Gobierno valenciano y renunció al escaño en las Cortes Valencianas, el caso a vuelto al Juzgado de Instrucción 15. Hasta la fecha hay 14 imputados, y con Mónica Oltra, 15.