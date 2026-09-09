La denunciante que dijo sentirse «aterrorizada» por Julio Iglesias le enviaba mensajes de cariño años después: «Lo quiero mucho, señor»

El vídeo de la declaración de «Rebeca» —la empleada doméstica dominicana que trabajó en la casa de Julio Iglesias desde el 6 de enero de 2021 hasta el mes de octubre de ese mismo año— ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso OKDIARIO, describe un escenario de terror permanente: insultos constantes, jornadas que se extendían hasta las 23:10 horas de la noche, y una sensación de estar «exprimida». Sin embargo, este mismo diario ya reveló que la denunciante mantuvo posteriormente una relación de comunicación completamente distinta con Julio Iglesias, muy alejada del relato de terror que trasladó ante la fiscal Marta Durántez.

Los mensajes de WhatsApp documentados por OKDIARIO muestran a «Rebeca» escribiendo al cantante meses e incluso años después de haber abandonado su puesto en la mansión: «Lo quiero mucho, señor», «Espero que esté muy bien» y «Estoy a la orden». Frases que resultan difíciles de conciliar con el testimonio prestado en sede judicial, donde describió un ambiente en el que «todos alrededor teníamos tensiones» y «no sabíamos con qué pie se iba a levantar» el cantante cada día.

Pero los mensajes que OKDIARIO ha destapado no encajan con esa descripción de sumisión forzada por miedo. Los mensajes de la denunciante fechados entre octubre de 2022 y mayo de 2023, contradicen igualmente el relato de terror y vejaciones que presenta en su denuncia. En enero de 2023, la ex empleada escribía a una asistente de Julio Iglesias manifestando su deseo de ver al cantante: «Me gustaría desearle feliz año nuevo al señor, pero de seguro no quiere saber de mí».

En octubre de 2022, casi dos años después de haber dejado su empleo, «Rebeca» saludaba cordialmente a una asistente de Julio Iglesias: !Sí, ojalá!!!, respondía al ser contactada. Minutos después añadía: «¡Cualquier cosa estamos a la orden!!», mostrando una actitud de total disponibilidad y colaboración. La asistente respondía con un escueto «Gracias igual», poniendo fin a ese intercambio.

Tres meses después, el 2 de enero de 2023, «Rebeca» tomaba de nuevo la iniciativa para contactar: «Feliz año nuevo señorita!!!», escribía. «¿Cómo estás?», preguntaba inmediatamente después. Y entonces llegaba el mensaje más revelador: «Me gustaría desearle feliz año nuevo al señor, pero de seguro no quiere saber de mí». Lejos de mostrar temor o rechazo hacia quien supuestamente la había acosado, vejado, humillado y agredido sexualmente, «Rebeca» expresaba su voluntad de retomar el contacto personal con Julio Iglesias, admitiendo que era ella quien percibía un posible rechazo por parte del artista, y no al revés.

«Lo quiero mucho y estoy a la orden»

Pero los mensajes no se detuvieron ahí. El 26 de marzo de 2023, «Rebeca» volvía a contactar con el entorno del cantante con un tono inequívocamente afectuoso: «Holaaa señor 👋 Espero no molestarlo con mi breve mensaje. Solo es para saludarlo y mandarle un fuerte abrazo, está de más decirle que lo quiero mucho y que estoy a la orden!». Dos meses después, en mayo de 2023, insistía nuevamente: «Holaaaaaaa», «Como estas Señor?», «Espero usted esté muy bien!!!».

La propia «Rebeca» reconoció ante la fiscal que su decisión de acudir a los tribunales españoles —pese a no tener ningún vínculo con España, ser de nacionalidad dominicana y no haber pisado nunca las propiedades del cantante en nuestro país— respondió a un cálculo estratégico articulado junto a la periodista Elena Cabrera, de elDiario.es, y a las abogadas que esta le recomendó.