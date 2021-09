Los pagos de 2,6 millones de euros que el Gobierno de Ecuador durante el tiempo que estuvo presidido por Rafael Correa hizo a Kinema, la cooperativa de Podemos, hicieron que la entidad vinculada al partido de Pablo Iglesias multiplicara por 40 sus ingresos: pasaron de cobrar 3.000 a 119.000 euros al mes en tan sólo cuatro años. Estos pagos se llevaron a cabo desde la Embajada de Ecuador en España para la realización de supuestos asesoramientos jurídicos sobre los desahucios a los inmigrantes ecuatorianos que residen en Madrid, Barcelona y Valencia, entre otras ciudades. El ascenso meteórico de sus ingresos fue proporcional al agravamiento del drama de los desahucios de ecuatorianos en España.

En 2012 la cooperativa de Podemos firmó una asesoría jurídica de siete meses de duración, del 30 de mayo al 31 de diciembre, por 25.446,30 euros. Es decir, una cantidad que mensualmente ascendía a los 3.635,18 euros. Mientras tanto en España aumentaba la crisis de los desahucios. Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en 2012 hubo 46.556 familias que fueron desalojadas de sus viviendas.

Estos pagos fueron adjudicados a dedo -es decir, sin la realización de un concurso público- entre los años 2012 y 2016 por los embajadores de Rafael Correa en Madrid: Aminta Buenaño y Miguel Calahorrano. En teoría, los contratos servían para prestar ayuda jurídica a los inmigrantes que residen en España que no podían hacer frente a sus hipotecas y se enfrentaban al desalojo de sus viviendas. Sin embargo, ahora la Contraloría de Ecuador, el órgano público fiscalizador del país andino, investiga si esos elevadísimos montantes pudieron servir para financiar de manera encubierta el partido de Pablo Iglesias.

Al mismo tiempo que crecían los desahucios en España aumentaban las cantidades que Kinema facturaba a la Embajada de Ecuador por asesorar a los inmigrantes sobre los desalojos también lo hacían. En 2016, tras cuatro años de contratos, la cooperativa de Podemos firmó su enésimo encargo por la estratosférica cifra de 119.411,32 euros al mes que ingresó a través de un pago de 358.233,96 euros por trabajar del 1 de enero al 31 de marzo.

OKDIARIO lleva varios días publicando en exclusiva las pruebas que demuestran estos pagos millonarios: las transferencias bancarias, las facturas emitidas por Kinema, las órdenes de pago firmadas por los embajadores y las autorizaciones del Ministerio de Exteriores andino ubicado en Quito. Como consecuencia de estas publicaciones tuvo que dimitir el político ecuatoriano Pascual del Cioppo como embajador de Ecuador en España.

El vínculo entre Kinema y Podemos radica en la tramitación de las nóminas del personal del partido en toda España y en el Parlamento Europeo. Un servicio por el que el partido fundado por Pablo Iglesias abona 60.000 euros al año. El trabajo de Kinema era gestionar los pagos al personal, tanto el contratado directamente por el partido, como los asesores y colaboradores de sus grupos parlamentarios en las diferentes Cámaras autonómicas.

Perdían el 98% de los casos

Tal y como ayer desveló el diputado ecuatoriano Esteban Torres durante la entrevista con OKDIARIO, la cooperativa de Podemos tan sólo lograba el 2% de éxito en sus asesoramientos. Es decir, perdían el 98% de los casos en los que los inmigrantes recurrían a Kinema para evitar ser desahuciados. A pesar del fracaso en los asesoramientos el Gobierno de Rafael Correa decidió continuar renovando estos contratos millonarios.

“Yo no estoy en contra de que un país ayude a sus inmigrantes de forma gratuita. Me parece algo lógico porque son situaciones muy duras y delicadas. Pero lo que sí me sorprende es que en esta investigación se ha enviado una especie de auditoría que se hizo del servicio y en la mayoría de los casos no servía para nada. (…) ¿Qué es lo normal en la empresa privada? Cuando algo no funciona se cambia. ¿Qué es lo sospechoso aquí? Que con esos rendimientos el contrato persiste durante muchos años”, aseguró Torres a este periódico.

De hecho, había meses en los que el éxito de la cooperativa de Podemos pasaba del 2% al 0%. Por ejemplo, entre junio y diciembre de 2013 Kinema logró la paralización de ceros desahucios y subastas. Sin embargo, cobró 19.415,05 euros mensuales de la Embajada de Ecuador en España. Una situación que se repitió entre enero y diciembre de 2014: cero paralizaciones de desalojos y subastas por 62.455,20 euros al mes.

Torres también aseguró que “no descarta” que los pagos de 2,6 millones fueran una manera encubierta de financiar a Podemos. También afirmó que la Contraloría de Ecuador ya está revisando los contratos y quién cobró las cantidades millonarias y que, en el caso en que se detectara algún delito la Fiscalía del país andino abriría inmediatamente diligencias de investigación.