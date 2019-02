Una grabación revela que el presidente de Andorra cobró comisiones ilegales por un casino

La aventura amorosa de un importante hombre de negocios de Andorra con una joven brasileña puede provocar la caída del jefe del Gobierno andorrano, Antoni Martí. Las pesquisas de un detective privado, contratado por la compañera sentimental del empresario catalán Gilbert Montané para investigar sus infidelidades, han puesto al descubierto una posible trama de corrupción en el Principado.

Mercedes Viñals Ros, de 55 años, que mantenía una relación de más de 20 años con uno de los propietarios de la constructora Heracles, desveló a un investigador de una agencia de detectives las conexiones corruptas de su ex pareja con el cap de Govern -presidente- de Andorra. Según ella, el constructor lo habría sobornado con dinero en metálico para obtener la adjudicación del primer Casino del estado pirenaico.

OKDIARIO ha conseguido una cinta en la que el detective revela a un interlocutor las confesiones de Mercedes Viñals. En la grabación el investigador privado, de quien este periódico se reserva su identidad por medidas de seguridad, cuenta cómo el propietario de la constructora Heracles y el presidente andorrano se veían en secreto en un reservado del hotel Andorra Park de Andorra la Vella durante el proceso de adjudicación del casino.

El Grupo Heracles opera exclusivamente desde 2016 en Andorra, año en el que abandona su actividad internacional. En el Principado ha participado en numerosos proyectos tanto civiles como públicos, tales como el puente de Paris o el edificio Diamant, en Andorra la Vella; los pabellones deportivos de Escaldes-Engordany y Pas de la Casa; el Centro de Formación Profesional de Sant Julià de Lòira; o el depósito de agua de La Massana.

Encuentros secretos

El empresario Gilbert Montané, natural de Cataluña pero con residencia en Andorra, elegía como lugar de encuentro ese establecimiento hotelero porque, al ser uno de sus administradores, le aseguraba plena confidencialidad. Se equivocaba ya que uno de los camareros ha desvelado a OKDIARIO sus citas secretas con el jefe del Gobierno.

En la cinta en poder de este periódico el detective andorrano pone de manifiesto las relaciones espurias entre el político y el empresario: “No hay nada peor que una mujer despechada…. Ella (Mercedes Viñals) sabe que le paga a Martí… –mantiene el investigados privado–. Le ha estado pagando bastante dinero… Se veían dos o tres veces al mes en el hotel, que ella supiera… Allí les ponían un reservado y comían allí”.

OKDIARIO ha distorsionado las voces del detective y de su interlocutor, que en todo momento hablan en catalán, para impedir su identificación. No obstante, este diario conoce la filiación de cada uno de ellos. El detective no ha presentado ninguna denuncia ante la policía de Andorra porque presupone que se trata de un tema tan importante que nunca sería investigado judicialmente en el Principado.

Los encuentros secretos entre Montané –nacido en Sabadell, pero con vínculos societarios en Andorra desde hace años– y Martí se llevaron a cabo entre enero y junio de 2018. Según la ex mujer del constructor, el dinero que entregaba al jefe del Gobierno andorrano era para adjudicar la construcción y explotación del Casino de Andorra a la sociedad JOCS S.A, en la que también participaba el empresario catalán.

El Gobierno andorrano lo niega

El gabinete de Comunicación del Gobierno de Andorra, no obstante, desmintió “categóricamente”, a preguntas de OKDIARIO, que se hayan “producido estos encuentros que menciona” y que el ejecutivo andorrano ha decidido emprender “acciones legales contra otros medios por difundir información falsa que atenta contra el honor del cap de Govern”.

Sin embargo, el desmentido del Ejecutivo andorrano choca con las afirmaciones del detective. Éste comenta en la grabación, siguiendo el relato de la compañera sentimental de Gilbert Montané, que “lo tenían todo arreglado para ganar”:

“Cuando empezó a salir lo del Casino, ella le preguntó (a Montané) si estaba invirtiendo mucho dinero, entre todo el proyecto, y él le dijo que sí, que sabían seguro que se lo iban a adjudicar, que ganarían… –afirma el detective– Y cuando iba a comer con él (con Martí) ella le decía: ‘¿Por qué no llevas un guardaespaldas?, porque seguro que llevas mucha pasta para darle’. Y él le decía: ‘No, no, porque lo que llevo tampoco ocupa mucho, lo puedo llevar sin que se vea’. Que ella no sabía cantidades porque no se metía en esto..”.

OKDIARIO se ha puesto en contacto con el detective de Andorra para recabar su versión de los hechos, pero se ha negado a comentar detalles de su investigación porque, según él, “afecta a la confidencialidad con el cliente”. Sin embargo, el agente privado sí admitió sus trabajos para Mercedes Viñals, de quien se negó a dar información.

Gilbert Montané, por su parte, no ha contestado a las repetidas llamadas de OKDIARIO, a pesar de que su secretaria tomó nota del teléfono de este periódico.

La licencia del primer casino

Según los comentarios de la ex pareja de Montané, detrás de los pagos en negro se ocultaba la adjudicación del primer Casino de Andorra, donde hasta hace poco el juego estaba prohibido. Se da la circunstancia de que el Consejo Regulador Andorrano del Juego (Consell Regulador Andorrà del Joc) adjudicó el Casino el 26 de junio de 2018 a la sociedad JOCS S.A “Proyecto Prat de la Creu”. Las fechas de la concesión coinciden con las últimas reuniones entre Montané y Martí, según las declaraciones de la ex mujer del empresario.

El edicto del Gobierno andorrano resuelve a favor de JOCS S.A. “la adjudicación del concurso internacional para la obtención de la licencia de clase A para la instalar y explotar un casino de juego en el Principado de Andorra”.

Además de Montané, el resto de los socios de JOCS S.A. son los empresarios Ventura Espot, Enric Pujal y Marc Martos, director de Bingo Stars. Por ello a la candidatura ganadora era conocida en el sector del juego como la de “los bingueros”.

Tras la concesión del Casino a JOCS SA, los perdedores en el concurso recurrieron ante los tribunales porque albergaban la sospecha de que se habían producido “graves irregularidades” en la adjudicación. Casinos de Austria, Cirsa, Genting y Partouche, junto con sus socios locales, presentaron demandas judiciales al no estar de acuerdo con la resolución del concurso internacional.

Finalmente, el pasado 31 de enero el Consejo Regulador Andorrano del Juego, presidido por el ministro de Finanzas Jordi Cinca, anuló la licencia a JOCS SA por deficiencias en el expediente presentado por la sociedad ganadora. Siete meses después, el órgano regulador andorrano se descolgaba alegando que JOCS SA “no ha cumplido la normativa y las condiciones estipuladas en el concurso”.

No obstante, en Andorra se preguntan si tras esta decisión subyace el escándalo de los encuentros secretos entre Montané y el presidente Martí. La grabación desvelada hoy por OKDIARIO aporta luz a las sombras de las maquinaciones políticas del país vecino.