El asesino Rodrigo Lanza tras dejar tetrapléjico a un policía: “No quiero Justicia, yo busco venganza”

El okupa chileno Rodrigo Lanza por fin ha encontrado “algo de equilibrio”, tras asesinar a un hombre de 55 años por llevar unos tirantes con la bandera española. “No me importa la Justicia, yo busco venganza”, anunció Lanza en el documental Ciutat Morta, financiado por el Ayuntamiento de Barcelona y promocionado por Podemos.

En el documental, que se estrenó en 2014, Rodrigo Lanza insistió en su inocencia y se presentó como víctima de un montaje policial, tras ser condenado a cinco años de cárcel (de los que sólo cumplió la mitad) por dejar tetrapléjico a un agente de la Guardia Urbana de Barcelona.

Estuvo respaldado en esta tesis por su abogado, Gonzalo Boye, quien fue condenado a 14 años de cárcel por colaborar con ETA en el secuestro del industrial Emiliano Revilla. Boye ahora actúa como abogado de dos ex consellers de la Generalitat huidos a Bruselas (Meritxell Serret y Antoni Comín) y presume de haber aconsejado al ex presidente Carles Puigdemont que se fugara de España para evitar la cárcel.

Su madre escribió el guión

El documental Ciutat Morta, jaleado desde la extrema izquierda por Podemos, ofrecía una imagen edulcorada del criminal Rodrigo Lanza. No es vano, el guión lo había escrito su madre, Mariana Huidobro, quien también impulsó una recogida de firmas para sacarle de la cárcel.

En la cinta, Rodrigo Lanza afirmaba sobre su estancia en prisión: “No sé si hay Justicia, y cada vez sé menos lo que es la Justicia. Lo que tengo claro es que la Justicia no está en los juzgados, no es lo que decide un juez… todo eso son pantomimas. Todo lo que se trata de regular pierde sentido”.

Y añadía: “¿Que si se va a hacer Justicia? Ni siquiera me importa, más que Justicia yo busco venganza. La Justicia para mí ha perdido sentido. Con cierta gente e instituciones sí que busco venganza. Yo me voy a vengar de todo esto. No sé cómo, no sé si físicamente, pero sí hacer algo para volver a sentirme bien y lograr algo de equilibrio”.