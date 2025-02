Giro en el impuesto de sucesiones: el dinero máximo que puedes heredar sin pasar por Hacienda

El impuesto de sucesiones siempre está en el foco de la noticia por la decisión de las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular de bonificar al 99% este gravamen a las herencias. Ante la intención del Gobierno de sacar rédito fiscal a cualquier situación, la mayoría de las zonas de España ha hecho que esta carga para las familias sea simbólica. Este es el límite que se establece en el impuesto de sucesiones para que el dinero heredado esté libre de las cargas de Hacienda.

Este año 2025 también llega con novedades, como en el caso de Madrid, región de España que lidera la lucha por bonificar al 99% este gravamen a las herencias. Isabel Díaz Ayuso sigue con su batalla por liberar de este impuesto a los herederos más cercanos y por ello la Comunidad de Madrid se ha convertido en la primera comunidad autónoma que incrementa hasta el 50% la bonificación para las operaciones entre hermanos, tíos y sobrinos por consanguinidad.

En este 2025, según adelantó Ayuso en el debate sobre el Estado de la Región, también se bonificarán al 100% las donaciones esporádicas de menos de 1.000 euros que se realicen entre particulares. Estas iniciativas se suman a la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones instaurado en Madrid con Ayuso para los herederos que tuvieran relación con el fallecido dentro del grupo I, que incluye descendientes como hijos o nietos, y del grupo II, que también incluye al cónyuge, ascendientes como padres o abuelos y adoptantes.

El impuesto de sucesiones y Hacienda

La Comunidad de Madrid ha sido pionera en bonificar el impuesto de sucesiones al 99% y otras comunidades gobernadas por el Partido Popular han seguido con esta iniciativa. En Andalucía, Aragón, Galicia, Murcia, Comunidad Valenciana, La Rioja, Extremadura, Castilla y León y Extremadura, el impuesto de sucesiones estará bonificado al 99% en situaciones de primer y segundo grado de parentesco. Los dos grupos que suelen estar bonificados son los siguientes:

Grupo I: Descendientes y adoptados menores de 21 años.

Grupo II: Descendientes mayores de 21 años, cónyuges, ascendientes y adoptantes.

Otras comunidades establecen ciertos límites para que el impuesto de sucesiones no tenga que pasar por Hacienda. En Asturias estarán exentos todos los ciudadanos cuando la herencia no supere los 300.000 euros, mientras que la bonificación será del 80% en Castilla-La Mancha cuando se superen los 300.000 euros. En Cataluña, los menores de 21 años podrán heredar hasta 100.000 euros sin pagar impuestos. En el caso de los nietos, está fijado en 50.000 euros. En el caso de Cantabria, habrá un límite de 125.000 euros por cada heredero. En Navarra el límite será de 250.000 en el caso de los cónyuges y en el País Vasco las herencias de una cuantía menor de 400.000 euros no tendrán que pagar impuestos.

Las transferencias entre familiares

Hacienda también aumentará el control en 2025 sobre todos los movimientos de los ciudadanos con el objetivo de evitar el blanqueo de capitales, fraude fiscal… y también llevar a cabo una mayor recaudación. Desde la Agencia Tributaria también pondrán el foco en las transferencias realizadas entre los familiares, ya que puede considerar que algunas impliquen una donación y tengan que ser declaradas a través del impuesto de sucesiones.

Hacienda tiene un límite de 10.000 euros para las transferencias bancarias. Siempre que se realice un movimiento de dinero de esta cantidad, tendrá que ser justificado por parte del particular, ya que las entidades bancarias tienen la obligación de ponerlo en conocimiento de las autoridades. Según reza la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, las transferencias que superen los 6.000 euros también están sujetas al análisis de la Agencia Tributaria. A partir de esta cantidad, las entidades financieras tienen que ponerlo en conocimiento del fisco, aunque esto no tenga consecuencias para los contribuyentes.

Por ello hay que llevar cierta precaución con las transferencias que se realizan entre familiares. Por ejemplo, en el caso de que un padre ceda dinero a un hijo para comprar una casa, este movimiento tendrá que ser declarado ante la Agencia Tributaria. Hay que recordar que las multas pueden ir desde los 600 euros en caso de las multas leves a un 150% del dinero no declarado, que puede ir hasta los 150.000 euros en caso de las infracciones consideradas muy graves.