El jefe del Júcar destapa la mentira de Sánchez al Congreso: no se informó de la riada «en tiempo real»

El pasado 27 de noviembre, Pedro Sánchez comparecía en el Congreso de los Diputados para rendir cuentas sobre la gestión de la DANA que se cobró la vida de 232 personas. «La información sobre los caudales se repitió en forma de e-mails y en comunicaciones verbales en el CECOPI y se siguió dando a tiempo real en la web de la Confederación Hidrográfica del Júcar hasta las 18:55 horas», aseguró el líder del Ejecutivo, mientras acusaba a la oposición de mentir sobre un supuesto «apagón informativo» que, según Sánchez, nunca ocurrió. Algo que ahora ha quedado retratado: el presidente de la Confederación, Miguel Polo, reconocía en un audio que durante un espacio de dos horas y media no se transmitió ninguna información sobre el caudal del barranco del Poyo.

«Usted ha dicho, señoría, que la Confederación Hidrográfica del Júcar no informó de lo que estaba pasando en el barranco del Poyo y eso es, señor Feijóo, mentira. Se lo repito: mentira. La confederación comunicó a las autoridades de Protección Civil que el caudal estaba aumentando de forma peligrosa a las 12:07 horas de esa mañana, y con esa información el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat activó la alerta hidrológica en los municipios ribereños de la Rambla», sentenciaba Sánchez que, al inicio de su intervención, negaba que se hubiese producido algún periodo de tiempo sin datos.

«No hubo, como se ha dicho por parte de algunos, ningún apagón informativo el pasado día 29. Este organismo mantuvo una comunicación constante con el Centro de Emergencias de la Generalitat durante todo el episodio de la DANA (…)», aseveraba Sánchez ante el resto de diputados, mientras defendía que la Confederación Hidrográfica del Júcar actuó «con rigor, con rapidez y con transparencia».

«La Aemet y la Confederación son organismos técnicos. No hacen juicios subjetivos ni tampoco cálculos políticos, se basan en la evidencia científica y su trabajo consiste en recabar datos, hacérselos llegar a las Administraciones competentes, que son las que tienen que tomar las decisiones y lidiar con la emergencia. Y la Aemet y la confederación lo hicieron», sentenciaba el líder del Ejecutivo en defensa de la actuación de ambos organismos que dependen del Gobierno.

Para blindar la actuación de ambas entidades, Sánchez se lanzaba contra el Partido Popular y les acusaba de «engañar a la gente» señalando a los servidores públicos «que cumplieron su deber». Una supuesta mentira que se ha esclarecido en las últimas horas, y que no deja en buen lugar al Gobierno, al confirmarse que sí se produjo un lapso de tiempo sin información sobre la situación en el barranco del Poyo.

Apagón informativo

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, reconoce en un audio que durante un espacio de dos horas y media no se transmitió ninguna información sobre el caudal del barranco del Poyo, en plena inundación durante la tarde del 29 de octubre. «Lo que no se transmitió es información sobre el barranco del Poyo», asegura el responsable del Júcar en un audio al que OKDIARIO ha tenido acceso, y que data del pasado 19 de diciembre.

La grabación corresponde a una Junta de Gobierno de la CHJ. El secretario autonómico de la Conselleria de Medio Ambiente, Raúl Mérida, preguntó por qué nadie avisaba de la crecida del cauce del barranco. «Se ha hablado mucho que desde las 16.16 horas hasta las 18:43 no se recibió información. Por la mañana, si habíais dado información vosotros, os habíais comunicado, pero en ese momento en el que multiplica el caudal no hay una información. Me gustaría saber qué ocurrió ahí». El presidente de la Confederación del Júcar se excusó en que su entidad no es un organismo de emergencias. Al insistir Mérida en la cuestión de si no se había enviado información en ese momento, Polo remarcó: «Lo que no se transmitió es información de la rambla del Poyo».

La Generalitat Valenciana siempre explicó que la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, que entonces dirigía Teresa Ribera, no había transmitido la información de la crecida del caudal del barranco del Poyo al Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi) al comienzo de la DANA. El audio del presidente de la CHJ reconociendo que esos avisos no se transmitieron, confirma que la Generalitat decía la verdad.