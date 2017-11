La Sexta descubre otra cuenta del ex alcalde y actual edil Trias en un paraíso fiscal: Islas Vírgenes

El ex alcalde de Barcelona y actual portavoz del PDeCAT en el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias Vidal de Llobatera, a través de una sociedad compartida con sus once hermanos y sus padres Juan Trias Beltrán y María Vidal de Llobatera, ambos fallecidos.

Estos fondos estaban manejados por la entidad RBS Coutts Trustees Ltd., filial del banco británico Royal Bank of Scotland, a través de la sociedad familiar The JTB Family Settlement. Las iniciales JTB corresponden con las siglas del padre del político convergente, Juan Trias Beltrán.

Los fondos ocultos estarían manejados por la familia Trias, a su vez, a través de una sociedad instrumental radicada en otro paraíso fiscal, las Islas Vírgenes Británicas, según ha desvelado esta tarde La Sexta. Según esta información, el dinero oculto en estos paraísos fiscales procedería de la venta de la empresa farmacéutica de la que era propietario el padre de Trías.

Este dinero habría permanecido oculto a la Agencia Tributaria española entre 1994 y 2008, cuando Trias fue primero conseller de Sanidad de la Generalitat (entre 1988 y 1996), diputado en el Congreso (2000-2004) y concejal del Ayuntamiento de Barcelona (a partir de 2003).

Trias lo niega todo, otra vez

En declaraciones a La Sexta, el ex alcalde de Barcelona ha asegurado que desconocía por completo ser titular de unos fondos ocultos en Suiza, y manejados desde las Islas Vírgenes.

Xavier Trias ya lo negó todo cuando, en octubre de 2014, el diario El Mundo desveló que Xavier Trias ocultaba una cuenta en Suiza cuyo saldo alcanzó al menos los 12,9 millones de euros. En concreto, se trataba de la cuenta 7651162-3445.954 abierta en una oficina de la Union de Banques Suisses (UBS) en Ginebra.

El político convergente habría transferido estos fondos a Andorra, después de que El Mundo publicara un informe de la Udef que por primera vez desvelaba la existencia de las cuentas suizas de la familia Pujol.

Xavier Trias replicó entonces difundiendo un desmentido de la Union de Banques Suisses (UBS) en el que ni siquiera aparecía escrito correctamente su nombre. Sin embargo, OKDIARIO ha publicado luego los informes policiales que acreditan la existencia de los fondos suizos ocultos por Trias.