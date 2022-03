Un sonido que hiela la sangre. «No tengáis miedo, lo que vais a escuchar es lo que llevamos viviendo 25 días. El sonido se ha convertido en algo habitual en nuestras ciudades», afirma el presidente ucraniano Volodímir Zelenski en un vídeo que ha dado a conocer este lunes en el que pide ayuda para frenar el inmisericorde ataque ruso a su país.

«Son 20 segundos. Nosotros lo escuchamos durante horas, días, semanas. Nuestra gente lo escucha todo el tiempo. Inmediatamente cogen a los niños, ayudan a los mayores y van a los refugios, a los sótanos. Sobreviven a los misiles y bombas rusas. Bajo el sonido de estas bombas, los ucranianos viven, trabajan, intentan dormir, curan sus heridas», afirma Zelenski a través de este vídeo.

Continúa el líder ucraniano -tras el sonido aterrador- su conmovedor discurso pidiendo ayuda para lograr la paz: «Por favor, no sigáis patrocinando la máquina de guerra de Rusia. No deis euros a los invasores. Cerrad los puertos. No les deis bienes, rechazad su energía. Haced que Rusia abandone Ucrania. Yo creo que la paz es posible, lo sé. Pero debemos actuar para conseguir la paz».

Cuando «estemos todos muertos»

Zelenski ha asegurado que sólo aceptarán un ultimátum ruso «cuando todos hayamos muerto», en respuesta al plazo puesto por Moscú para que los combatientes ucranianos de Mariúpol abandonaran la ciudad.

«Ucrania no puede cumplir jamás un ultimátum de la Federación Rusa. Tendríamos que estar todos muertos y solo entonces se cumpliría su ultimátum para entregar Járkov, Mariúpol o Kiev. No podemos hacerlo», ha afirmado Zelenski en una entrevista con prensa europea.

Por otro lado, el mandatario de Ucrania ha anunciado que, en cualquier caso, los compromisos que se apalabren con Rusia deberán ser ratificados por la ciudadanía ucraniana a través de un referéndum.

«Le expliqué a todos los grupos de negociación, cuando se habla de todos estos cambios, y pueden ser históricos (…) llegaremos a un referéndum. La gente tendrá que decir y responder a ciertos formatos de compromiso», ha explicado Zelenski.

En este punto, el presidente ucraniano ha indicado que está dispuesto a «hacer cualquier cosa» si los pasos que dé están respaldados por la ciudadanía, según recoge Ukrinform.