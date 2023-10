La candidata a la Vicepresidencia de Argentina por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, número dos de Javier Milei, ha concedido una entrevista exclusiva a OKDIARIO tras el excepcional resultado de su partido en la primera vuelta electoral, que podrá luchar cara a cara con el kirchnerismo. Villarruel ha demostrado tener un notable conocimiento de la actualidad política de España y se ha referido a ella asegurando que ve «con suma preocupación» lo que ocurre en nuestro país, porque «los socios de Sánchez son unos delincuentes», mantiene.

Asegura que España no logra formar un gobierno «que salga de la dinámica de Pedro Sánchez y de todos los socios que tiene», de quienes dice, que «la verdad, es que son unos delincuentes». Victoria Villarruel insiste en que en su partido ven con auténtica «preocupación» que España «no pueda salir de este círculo vicioso», algo ella define como «un perro que se muerde la cola».

No obstante, Victoria Villarruel sostiene en la entrevista que espera que en España «lo puedan resolver pronto, que puedan formar Gobierno» y que «sectores como los golpistas, como Bildu, y como otros grupos tan violentos como ellos queden fuera de la elección de los ciudadanos», alineándose así con quien en España pide la ilegalización de algunos partidos.

En este sentido, deseó que llegue a la política gente nueva, «españoles que estén orgullosos de ser españoles, como yo lo estoy de ser argentina, y que realmente se pongan a luchar por su país». Precisamente, Victoria Villarruel, explica con claridad meridiana que eso, luchar por su país, es lo que no ocurre cuando un gobierno o sus socios se alían «con un chavista, o con Evo Morales», que es lo que también pasa en Argentina, puntualiza.

Por otra parte, la candidata a la Vicepresidencia de Argentina, asegura que ahora, la máxima preocupación de su partido, La Libertad Avanza, es acabar con el kirchnerismo, una tarea que admite que no será fácil porque «tiene el poder del Estado, tiene el poder de la caja del Estado, el poder de la pauta (publicidad estatal) en medios masivos de comunicación, tiene un poder en el cual nosotros éramos un pequeño espacio». Admite que lo siguen siendo, un grupo de «tres diputados, cinco legisladores, algunos concejales diseminados en el país y fuimos contra el kirchnerismo».

Y añade que «ellos han aumentado seis puntos, pero han aumentado sólo seis con todo el aparato del Estado. Nosotros logramos mantener nuestro foco, nuestro cúmulo de votantes fieles y ahora vamos por sumar, por achicar la diferencia y por superarlos. No te digo que no tenga un carácter de proeza, que no sea algo difícil, pero creo que lo podemos lograr».

Vea aquí la entrevista completa a Victoria Villarruel.