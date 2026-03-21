Trump prepara la vuelta a las negociaciones con la tiranía de Irán: éstas son sus condiciones a los ayatolás

La administración Trump ha iniciado contactos preliminares para abrir una vía diplomática con la dictadura de los ayatolás de Irán y explorar un posible acuerdo de paz tras tres semanas de conflicto entre Estados Unidos e Israel con la tiranía. En estas conversaciones participan el enviado especial Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner.

¿Por qué es importante?

El presidente Trump declaró este viernes que estaba considerando poner fin a la guerra, aunque funcionarios estadounidenses indicaron que se esperaba que los combates duraran entre dos y tres semanas más. Los asesores de Trump quieren comenzar a sentar las bases para la diplomacia.

Cualquier acuerdo para poner fin a la guerra debería incluir la reapertura del Estrecho de Ormuz, abordar las reservas de uranio altamente enriquecido de la tiranía de los ayatolás de Irán y establecer un acuerdo a largo plazo sobre el programa nuclear iraní, los misiles balísticos y el apoyo a los grupos terroristas en la región, como Hezbolá de Líbano o Hamás de la Franja de Gaza.

¿Qué quieren los ayatolás de Trump?

No ha habido contacto directo entre Estados Unidos e Irán en los últimos días, aunque Egipto, Qatar y el Reino Unido han transmitido mensajes entre ambos países, según ha publicado Axios.

Egipto y Qatar han informado a Estados Unidos e Israel que la tiranía de los ayatolás de Irán está interesada en negociar, pero con condiciones muy duras:

Las demandas iraníes incluyen un alto el fuego.

Garantías de que la guerra no se reanudará en el futuro.

en el futuro. Una compensación.

⚓️🎯 INFRAESTRUCTURA NAVAL IRANÍ ALCANZADA EN EL MAR CASPIO

Los objetivos incluyeron:

– Buques de la Armada iraní, incluidos barcos de misiles, embarcaciones de apoyo y barcos de patrulla.

– Un centro de mando portuario desde el cual las fuerzas de la Armada iraní controlaban… pic.twitter.com/nBrfbWPuFC — FDI (@FDIonline) March 19, 2026

¿Qué quiere Trump de los ayatolás?

Estados Unidos exige a los ayatolás de la dictadura de Irán seis compromisos:

1. No desarrollar ningún programa de misiles durante cinco años.

ningún programa de misiles durante cinco años. 2. Cero enriquecimiento de uranio .

. 3. Desmantelamiento de los reactores de las instalaciones nucleares de Natanz, Isfahán y Fordow, bombardeadas por Estados Unidos e Israel el año pasado.

de las instalaciones nucleares de Natanz, Isfahán y Fordow, bombardeadas por Estados Unidos e Israel el año pasado. 4. Estrictos protocolos de observación externa en torno a la creación y el uso de centrifugadoras y maquinaria relacionada que podrían impulsar un programa de armas nucleares.

externa en torno a la creación y el uso de centrifugadoras y maquinaria relacionada que podrían impulsar un programa de armas nucleares. 5. Tratados de control de armas con países de la región que incluyan un límite máximo de 1000 misiles.

con países de la región que incluyan un límite máximo de 1000 misiles. 6. Prohibición de financiar a grupos terroristas como Hezbolá en Líbano y Hamás en la Franja de Gaza.

Conoce a las Fuerzas Basij, el terrorismo del régimen en las calles de Irán. pic.twitter.com/nkPoGmaQVl — FDI (@FDIonline) March 17, 2026

Punto clave: el Estrecho de Ormuz

La dictadura de los ayatolás de Irán ha rechazado repetidamente varias de esas demandas en el pasado. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha declarado este sábado a su homólogo indio que la normalización de la situación en el Estrecho de Ormuz requeriría que Estados Unidos e Israel cesaran sus ataques contra Irán y se comprometieran a no reanudarlos en el futuro, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní.