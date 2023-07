Trump carga contra Biden entre vítores de sus seguidores: «Es un tonto hijo de p***»

El ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cargó duramente contra Joe Biden durante un mitin del partido republicano celebrado el pasado sábado en la ciudad de Erie, Pensilvania. Allí el ex mandatario afirmó que el líder demócrata es un «tonto hijo de p***».

«Tenemos a alguien que no está en la cima de su juego, nunca estuvo en la cima de un juego, nunca lo estuvo. Tenemos un tipo que es un tonto hijo de p***», dijo Trump entre aplausos y vítores de sus seguidores.

Este comentario se produjo a raíz de la política migratoria y fronteriza de Joe Biden. En este sentido, Trump afirmó que «personas de instituciones mentales, manicomios, cárceles» y «terroristas» están invadiendo los Estados Unidos.

Durante su intervención, el ex presidente también se refirió a Biden como «el presidente más corrupto de la historia de Estados Unidos». Además dijo que él estaba siendo acusado mientras que la «familia criminal Biden» no.

«Esperaron dos años y medio, casi tres años, para poder sacar esto a colación justo en medio de mi elección presidencial porque es una interferencia electoral. Son personas retorcidas», aseguró Trump.

También sugirió que Estados Unidos ya no tenía una prensa libre y justa. «Noticias falsas es todo lo que recibes. Se niegan a hablar sobre la familia criminal Biden, pero disfrutan cubriendo acusaciones falsas contra Donald Trump, quien no ha hecho nada malo», dijo.

Baños de masas

El ex presidente de los Estados Unidos está acostumbrado a darse baños de masas con seguidores que le aplauden y vitorean. Así, durante la final del campeonato de UFC en el T-mobile Arena de Las Vegas, Trump fue aclamado y recibido como una auténtica estrella. Este momento fue captado en video donde se ve como Donald Trump entra con paso firme rodeado por un grupo de guardaespaldas y saludando a la gente que le estira los brazos para tocarlo. Todo esto mientras suena la mítica canción de Kid Rock American Bad Ass. Esta aparición pública le valió la felicitación de su antiguo asesor Taylor Budowich que afirmó que «no hay comparación, ni competición, ni réplica. Éste American Badass está en su propia liga».

There’s no comparison, no competition, and no replicating. This American Badass is in a league of his own. pic.twitter.com/HZ0byijVMk

— Taylor Budowich (@TayFromCA) July 9, 2023