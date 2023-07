Entre vítores y aplausos de miles de personas: así llegó Donald Trump al campeonato de UFC

El candidato del partido republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, fue recibido por miles de personas entre aplausos y vítores a su llegada a la final del campeonato de UFC celebrado en el T-mobile Arena de Las Vegas.

El baño de masas que se volvió a dar el ex presidente de los Estados Unidos fue captado en video y subido a redes sociales donde acumula más de un millón de reproducciones. La grabación muestra como Donald Trump entra con paso firme rodeado por un grupo de guardaespaldas y saludando a la gente que le estira los brazos para tocarlo. Todo esto mientras suena la mítica canción de Kid Rock American Bad Ass. La llegada le valió la felicitación de su antiguo asesor Taylor Budowich que afirmó que «no hay comparación, ni competición, ni réplica. Éste American Badass está en su propia liga».

There’s no comparison, no competition, and no replicating. This American Badass is in a league of his own. pic.twitter.com/HZ0byijVMk

— Taylor Budowich (@TayFromCA) July 9, 2023