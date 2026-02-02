Trump amenaza con demandar al presentador de los Grammy por vincularle con Jeffrey Epstein

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arremetido duramente contra Trevor Noah, presentador de la gala de los premios Grammy celebrada el pasado domingo en Los Ángeles, amenazándole con emprender acciones legales por vincularle públicamente con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Trump ha dicho que los premios Grammy «son lo peor, prácticamente imposibles de ver» y que la CBS «tiene suerte de que esta basura ya no ensucie su cadena».

Trump también ha calificado al presentador Trevor Noah como «casi tan malo como Jimmy Kimmel en los Premios de la Academia de Bajos Índices de Audiencia».

«Nunca he estado en la isla»

El motivo de la ira presidencial radica en unos comentarios de Noah durante la gala, en los que sugería que tanto Trump como el ex presidente Bill Clinton habían «pasado tiempo en la isla de Epstein», el enclave privado donde el millonario perpetró numerosos abusos.

«¡Incorrecto! No puedo hablar por Bill, pero yo nunca he estado allí ni cerca de esa isla», ha recalcado Trump con vehemencia. «Hasta que se han pronunciado estas declaraciones falsas y difamatorias, nunca había sido acusado de haber ido allí, ni siquiera por los medios de comunicación que dan noticias falsas», ha añadido.

Ahora bien, Trump no se ha conformado con desmentir las acusaciones. En un tono amenazante, el presidente ha advertido al presentador que va a tener que enviar a sus abogados para demandar «por mucho dinero a este pobre, patético y falta de talento».

«Noah, un perdedor total, mejor se entera de cómo son los hechos, y mejor que lo haga pronto» ha dicho Trump que ha concluido su mensaje con una amenaza directa: «Prepárate, Noah, porque voy a divertirme contigo».

Nuevos documentos desclasificados

La polémica se produce apenas días después de que el Departamento de Justicia publicara más de tres millones de páginas adicionales de documentos relacionados con Epstein, en cumplimiento de la Ley de Transparencia aprobada específicamente en noviembre.

Este ingente paquete incluye más de 2.000 vídeos y 180.000 imágenes, elevando el total de material desclasificado a cerca de 3,5 millones de páginas. Los documentos proceden de las investigaciones contra Epstein y su expareja Ghislaine Maxwell, así como de las pesquisas sobre la muerte del delincuente sexual.

Precisamente, Trump ha asegurado que esta nueva remesa de documentos le «absuelve» de cualquier vinculación con el empresario fallecido, contradiciendo directamente las insinuaciones de Noah.