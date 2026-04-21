Terribles testimonios de mujeres de Gaza que denuncian violaciones y chantajes sexuales de terroristas de Hamás

Mientras el mundo se centra en la guerra entre EEUU e Israel contra Irán y en las propuestas de alto el fuego, surgen escalofriantes testimonios de mujeres desde Gaza contra Hamás por sus continuos abusos sexuales. Viudas, divorciadas y madres desplazadas, relatan cómo terroristas de Hamás, que ha reinstaurado el régimen del terror en la Franja, explotan sexualmente a esta mujeres vulnerables de Gaza mediante abusos y chantajes sexuales a cambio de ayuda alimentaria básica como paquetes de comida, vales o pequeñas sumas de dinero.

Estos relatos se unen a los ya conocidos de violencia sexual sufridos por rehenes israelíes durante el cautiverio de Hamás tras los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023. Ahora se ha sabido que esos abusos continúan dentro de la Franja, donde Hamás mantiene un control férreo a pesar de las negociaciones internacionales y del plan de paz. De hecho, ONG denuncian ejecuciones de gazatíes por sus propios compatriotas de Hamás.

Organizaciones de derechos humanos locales estiman que hasta 60.000 mujeres se encuentran en situación de alta vulnerabilidad, y se ha registrado un preocupante aumento de matrimonios infantiles y embarazos adolescentes, lo que representa un retroceso en los avances previos a la guerra.

Los habitantes de Gaza están rompiendo el silencio a pesar de los graves riesgos. Muchos de los testimonios han sido recopilados por la plataforma Jusoor News para el británico Daily Mail. Según estos testimonios, las víctimas son principalmente mujeres sin apoyo familiar ni ingresos, que acuden a organizaciones caritativas ligadas a Hamás o a figuras con poder en el grupo terrorista. Los abusos incluyen acoso, chantaje sexual y agresiones directas (violaciones) grupales en tiendas de campaña de desplazados.

El Daily Mail detalla, por ejemplo, el relato anónimo de un hombre de Gaza que presenció cómo una viuda desplazada era agredida sexualmente dentro de una tienda en la zona de Gharabli (Deir al-Balah) por «un grupo» de miembros de las Brigadas Qassam, el brazo militar de Hamás. Cuando él y otros informaron a la dirección del grupo, les ordenaron guardar silencio.

Otro testigo anónimo cuenta que «nos contactó la esposa de un amigo. Le había pedido ayuda a un comandante de las Brigadas Qassam, pero él se aprovechó de ella», relata. Otro hombre, que se identificó como miembro de las mismas brigadas, confirmó casos similares con «esposas de los mártires».

Otro testimonio recogido por el medio británico describe cómo una organización benéfica de Hamás chantajeaba a una vecina: le exigía que se prostituyera a cambio de un paquete de alimentos, un vale de ayuda o 100 séqueles. Estos patrones se repiten en varias zonas de la Franja, afectando especialmente a viudas y mujeres sin protector masculino.

«No puedes desenmascararme, yo soy el gobierno aquí»

Una de las voces más impactantes es la de Noor (nombre ficticio en el relato del Daily Mail), madre divorciada de cuatro hijos desplazada por la guerra. Hablando en susurros por teléfono desde Gaza por miedo a represalias, Noor contó al rotativo británico cómo un hombre de aspecto religioso, al que percibía como un «jeque» o figura paterna, la acosó cuando acudió a una organización benéfica islámica en busca de ayuda. «Me dijo: ‘¿Separada? ¿Una mujer tan hermosa como tú?’. Tomó mi número y luego me propuso videollamadas a altas horas de la noche», relató.

Cuando ella le reprochó su comportamiento, él respondió: «No puedes desenmascararme, yo soy el gobierno aquí». Noor dice que el suyo no es un caso aislado: «Aprovechan la necesidad de ayuda de las mujeres. Pero ellas tienen demasiado miedo para denunciarlo».

Los abusos sexualdes de Hamás contra mujeres de Gaza

En cada zona, muchas mujeres son explotadas, especialmente las viudas y las divorciadas, porque no tienen apoyo ni ingresos. «Su vulnerabilidad es aprovechada y la situación empeora día a día.

Otra mujer denunció que ciertas organizaciones islámicas funcionan prácticamente como «una red de acoso sexual y abuso psicológico», desde el presidente hasta el último empleado.

Estos testimonios se suman a informes previos, como los de Associated Press en 2025, donde una mujer de 38 años relató cómo un hombre le prometió comida, ayuda humanitaria y trabajo a cambio de un encuentro sexual en un apartamento vacío. Tras el acto, recibió 100 séqueles y algo de comida, pero nunca el empleo prometido.

El escritor gazatí Hamza Howidy advierte de que «las mujeres están sufriendo abusos sexuales ahora peores que antes del alto el fuego».

Por su parte, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) ha documentado un repunte drástico en matrimonios de niñas entre 14 y 16 años y embarazos adolescentes, atribuyéndolo al colapso humanitario y la guerra. Expertos como Ahmed Fouad Alkhatib, de Realign for Palestine, señalan que muchas ONG locales no documentan estos casos por temor a Hamás.