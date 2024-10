El terrible aviso de la Policía por el huracán Milton: «Haceos fotos para poder identificaros si morís»

Estados Unidos sigue alerta por el impacto del huracán Milton, la tormenta más fuerte que se ha producido en la zona en los últimos 100 años, razón por la que las autoridades están preparadas para lo peor y han lanzado un terrible aviso: «Tómense una foto y escriban su nombre para identificar sus cuerpos; fotografíen su ropa para poder identificarlos después de la tormenta por si mueren». Milton ha tocado tierra este miércoles en Florida a las 03.00 horas (hora española).

La advertencia la ha lanzado la Policía de Tampa, dado que los servicios de emergencia no podrían hacer ninguna salida una vez que el huracán tocara tierra y buena parte de la población se ha negado a abandonar su casa, especialmente ciudadanos mayores. No han seguido los planes de evacuación pautados, para los que se han habilitado búnkeres.

También el jefe de la Policía de Holmes Beach (condado de Manatee), William Tokajer, se ha dirigido a todo el que no quiere cumplir la orden de evacuación: «Si te quedas y eres tan tonto como para pensar que puedes resistir, escribe tu nombre y el teléfono de un familiar en tu brazo para que cuando te encontremos [muerto] sepamos a quién llamar».

Al menos una treintena de condados con una alta densidad de población ha emitido órdenes de evacuación obligatoria. Los ciudadanos se han resguardado en los refugios habilitados en escuelas y otras instalaciones protegidas, así como megarefugios con capacidad para miles de personas.

Squalls with 40 MPH gusts are sweeping across Pinellas County as the eye of #HurricaneMilton is 115 miles SW of our location. Storm surge & 100+ MPH gusts will take the debris (miles of it) and «redistribute» it as the worst arrives early this evening. Stay with @foxweather pic.twitter.com/m8vhoSH2Ry

— Mike Seidel (@mikeseidel) October 9, 2024