El huracán Milton deja al menos dos muertos en una comunidad de jubilados del Condado de Santa Lucía

El huracán Milton ha dejado al menos dos muertos en una comunidad de casas móviles de personas jubiladas en el Condado de Santa Lucía, al este de Florida. De ello han informado las autoridades policiales, que han explicado que en la zona «residen personas de la tercera edad».

«Los equipos de emergencia ya han desplegado una operación de búsqueda y rescate en las viviendas afectadas, algunas de ellas en situaciones catastróficas», ha explicado el sheriff del condado, Keith Pearson.

Según la agencia estatal de emergencias, el huracán Milton ha destrozado a su paso unas 125 viviendas, en su mayoría casas móviles. Los tornados también han derribado unas instalaciones del Departamento del Sheriff de unos 3.000 metros cuadros que se utiliza para guardar equipos de emergencia.

Por otro lado, cabe destacar que más de 2 millones de viviendas y edificios se encuentran sin electricidad, siendo los condados de Pinellas, Manatee y Hillsborough los más afectados por los cortes de luz. Precisamente, en Pinellas, Milton ha arrancado la cubierta del estadio Tropicana Field, sede del equipo de las Grandes Ligas de Béisbol Tampa Bay Rays. Allí también se ha roto la tubería principal que abastece a la población de agua, afectando al suministro de agua potable.

Squalls with 40 MPH gusts are sweeping across Pinellas County as the eye of #HurricaneMilton is 115 miles SW of our location. Storm surge & 100+ MPH gusts will take the debris (miles of it) and «redistribute» it as the worst arrives early this evening. Stay with @foxweather pic.twitter.com/m8vhoSH2Ry

— Mike Seidel (@mikeseidel) October 9, 2024