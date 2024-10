‘Teniente Dan’: el hombre que sobrevivió al Huracán Milton dentro de su velero

La devastación que ha dejado el huracán Milton a su paso por Florida ha causado tanto cortes de luz y agua como derrumbes en grandes estructuras como el estadio de béisbol de los Tampa Bay Rays. Las autoridades han avisado en numerosas ocasiones que los ciudadanos se mantengan en el interior de sus casas o que se oculten en refugios. Ahora bien, algunos, desoyendo las recomendaciones de los servicios de emergencia, han logrado sobrevivir indemnes a este ciclón subidos a embarcaciones de recreo. Este es el caso de Joseph Malinowski, también conocido como ‘Teniente Dan’ por la prensa estadounidense. Un hombre que se negó a abandonar su bote antes de la tormenta y que ha sobrevivido en la bahía de Tampa a la furia del Huracán Milton dentro de su pequeño velero.

La increíble historia ha sido seguida por los medios estadounidenses y por miles de usuarios en redes sociales que han publicado videos de este superviviente declarando que no iba a abandonar su barco antes de la tormenta. Malinowski argumentó que Dios le había hablado diciéndole que debía permanecer allí. Asimismo dijo a la cadena de televisión News Nation que la mejor opción ante una inundación era estar en un barco y que la tormenta iba a durar unas horas y no meses. Además afirmó que ante una inundación la mejor opción es estar dentro de un barco y no en tierra firme.

Tras la tormenta, algunos internautas han publicado un video donde se le ve sano y salvo dentro de su bote. Un hecho que algunos han calificado de «milagro». «Este hombre tiene una misión de Dios y no lo dejarán solo», escribió un usuario.

Lieutenant Dan is okay! pic.twitter.com/0uthxRigRT — Brian Entin (@BrianEntin) October 10, 2024

La tormenta

El huracán Milton ha tocado tierra en Florida durante la madrugada de este jueves dejando a su paso una destrucción nunca vista desde hace 100 años. El ciclón ya se ha cobrado dos vidas y ha dejado más de tres millones de hogares sin luz. Además hay 125 viviendas derrumbadas en todo el estado norteamericano y grandes estructura como el estadio de béisbol de los Tampa Bay Rays han sido seriamente dañadas por los fuertes vientos que han llegado a los 193 kilómetros por hora acompañados de lluvias torrenciales. Asimismo en la ciudad de San Petersburgo (Condado de Penellas) se han quedado sin agua por la rotura de las tuberías.

Las imágenes de la devastación son estremecedoras. Decenas de videos publicados en redes sociales muestran como la brutal tormenta ha destruido vecindarios enteros y ha provocado graves inundaciones. Además, varios pescadores han grabado el huracán a su paso por el Golfo de México donde ha levantado olas de hasta 10 metros de alto. Precisamente unos pescadores mexicanos se enfrentaron a Milton en el océano y lograron captar la furia del mar antes de volver sanos y salvos a tierra.

Se espera que la tormenta, que ya se encuentra en categoría 1, abandone pronto Florida. Sin embargo las autoridades del estado norteamericano continúan pidiendo a los ciudadanos que se mantengan en sus casas ante un posible repunte.