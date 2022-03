La censura que ha impuesto Vladímir Putin en los medios de comunicación rusos no evita pequeñas filtraciones que la viralidad de las redes sociales amplifica internacionalmente y deja en evidencia al zar imperialista. Eso ha ocurrido con la acción de la periodista Marina Ovsiannikova, editora del Canal 1, el más visto de la televisión pública rusa. Tras aparecer con un cartel contra la guerra anoche en el informativo y conocerse que ha sido detenida, esta mañana ha estado en paradero desconocido, según su abogado. Hace escasos minutos se ha sabido que un tribunal ruso la ha multado y la ha dejado en libertad.

El tribunal de Moscú la ha multado, pero no la ha encarcelado. Declarada culpable de cometer una «infracción administrativa», Ovsiannikova tendrá que pagar una multa de 30.000 rublos (unos 250 euros o 275 dólares al cambio actual), indicó un periodista de AFP presente en la audiencia. Ha sido puesta en libertad, pero aún se enfrenta a cargos penales que podrían dar lugar a fuertes penas de prisión.

Marina Ovsyannikova, the woman who ran onto a live state TV news broadcast, even recorded a message beforehand. In it, she says her father is Ukrainian. She calls for anti-war protests, says she’s ashamed about working for Kremlin propaganda, and she denounces the war absolutely. pic.twitter.com/nOpUY9bH74

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 14, 2022