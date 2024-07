¿Quienes son los sucesores de Rishi Sunak en los ‘tories’ tras las elecciones?

Tras las elecciones del Reino Unido celebradas este 4 de julio, el actual primer ministro, Rishi Sunak, será sucedido por el laborista Keir Starmer. Con el recuento oficial avanzado y poco antes de que la mayoría para los laboristas fuese matemáticamente oficial, Rishi Sunak reconoció su derrota tras haber llamado por teléfono a Starmer para felicitarlo.

Por su parte, el próximo primer ministro declaró lo siguiente tras su victoria: «La gente ha hablado esta noche aquí y en todo el país y está lista para el cambio. Habéis votado. Ahora nos toca a nosotros dar resultados».

Ante este panorama, al Partido Laborista le ha bastado con presentar un candidato de aire moderado, alejado de pasados experimentos como el extremista Jeremy Corbyn o el gris Ed Miliband, para lograr una aplastante victoria y volver al poder 14 años después, los que han pasado desde que Gordon Brown, perdiera en 2010. Corbyn, eso sí, ha salvado su delegación como miembro del parlamento al imponerse en su distrito de Islington North como independiente al aspirante del Partido Laborista.

We said we will stop the chaos. And we will.

We said we will turn the page. And we have.

The work of change begins today. pic.twitter.com/nROZuPdxNj

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 5, 2024