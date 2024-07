Todo indica que los laboristas arrasarán de una forma brutal en las elecciones en Reino Unido de este jueves, dejando hundidos a los tories del Partido Conservador, que pagarán muy duramente sus errores desde que el ex primer ministro conservador David Cameron convocara el referéndum sobre el Brexit.

El candidato laborista, Keir Starmer -que tiene el título de Sir-, con su mezcla de centrismo modesto y socialismo blando, puede ganar con la más alta mayoría que ha tenido cualquier partido en la historia moderna. Así lo asegura la principal encuesta de Reino Unido, que aventura, además, que el Partido Laborista obtendrá la mayoría más amplia desde el año 1832. O sea, la victoria más holgada en dos siglos.

La última macroencuesta de YouGov -el sondeo más importante de Reino Unido-, de las elecciones en Reino Unido, revela que los conservadores se verían reducidos a sólo 102 diputados (22% de los escaños), perdiendo más del 70% de que ganó el partido de Rishi Sunak hace cinco años.

A los laboristas les vaticina 431 escaños, (39%), lo que le dará a Keir Starmer una mayoría aplastante, con 229 más de los escaños que tiene ahora su partido y superando la victoria de Tony Blair en 1997. Se puede convertir, así, en el líder más exitoso en términos electorales. Si se confirma el viernes, también sería la mayoría más grande para cualquier partido desde 1832.

Le encuesta hace el siguiente reparto de escaños:

Final YouGov MRP shows Labour on course for historic election victory

Labour: 431 (+229 from GE2019 result)

Con: 102 (-263)

Lib Dem: 72 (+61)

SNP: 18 (-30)

Reform UK: 3 (+3)

Plaid: 3 (-1)

Green: 2 (+1)

Fieldwork: 19 June – 2 July

— YouGov (@YouGov) July 3, 2024