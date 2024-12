El presidente de Corea del Sur, seguirá al frente del Gobierno gracias a una insólita estratagema. La moción de censura presentada por la oposición de Corea del Sur contra Yoon Suk Yeol por declarar el martes la ley marcial no ha alcanzado en el Parlamento surcoreano la mayoría necesaria para salir adelante al no haber quórum en la votación. Un total de 105 diputados no comparecieron en el pleno de la moción de censura, que fue automáticamente derogada. Tengamos en cuenta también que el partido gobernante haya salvado al mandatario pese a las críticas vertidas contra él estos últimos días.

El Parlamento propuso un proyecto de ley para destituir al presidente en la sesión plenaria, pero la votación no se llevó a cabo debido a que 105 miembros del Partido del Poder Popular estuvieron ausentes. El requisito para aprobar una moción para destituir al presidente requiere la aprobación de más de dos tercios (200) de los legisladores registrados, pero, por cinco miembros, no se alcanzó el quórum necesario.

Por este motivo recuento de votos en sí no pudo realizarse. El proyecto de ley para destituir al presidente Yoon fue automáticamente derogado. La composición actual de la Asamblea Nacional es de 170 miembros del Partido Demócrata, 108 del Partido del Poder Popular, 12 del Partido Innovación de la Patria, 3 del Partido Nueva Reforma, 3 del Partido Progresista, 1 del Partido de la Renta Básica, 1 del Partido Socialdemócrata y 2 independientes.

Sin investigación a la primera dama

El Partido del Poder Popular de Yoon Suk Yeol sí ha participado en una votación previa en la que se planteaba la apertura de una investigación sobre la primera dama, Kim Keon Hee, por la presunta manipulación de las acciones de una empresa de importación de automóviles y la influencia en la designación de candidatos electorales.

Sin embargo, esta iniciativa tampoco ha prosperado, ya que ha logrado 198 de los 200 votos requeridos por ley. Los otros 102 diputados han votado en contra de la creación de la comisión, pese a que seis miembros del ala oficialista aparentemente han roto la línea de partido.

Protesta multitudinaria

Horas antes de que se votara la moción de censura, una multitud se ha concentrado este sábado en las inmediaciones del Parlamento para reclamar la dimisión o el cese de Yoon Suk Yeol. Después, el presidente ha pedido «disculpas sinceras» por decretar el pasado miércoles la ley marcial tras el agravamiento de la disputa política con la oposición.

La Policía estima que unas 150.000 personas han participado en la protesta, mientras que los organizadores elevan la cifra hasta el millón, según la agencia de noticias Yonhap. También se ha celebrado otra protesta alternativa de apoyo a Yoon, con una asistencia considerablemente inferior.

«La declaración de la ley marcial nació de la desesperación como presidente», justificó en un discurso en el que prometió que «nunca» volverá a imponer una medida similar. El decreto apenas estuvo vigente unas horas, ya que la Asamblea Nacional lo tumbó el miércoles de madrugada entre escenas de militarización en las calles de Seúl e incluso en el Parlamento.