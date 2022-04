La oficina de derechos humanos de Naciones Unidas ha advertido de la creciente evidencia de «una historia de horror de violaciones contra civiles» en Ucrania. Así de contundente se ha mostrado este organismo internacional para describir la otra puerta de la invasión rusa y cuyos daños recaen sobre la población que no puede defenderse al no poder o querido abandonar su país.

Las denuncias de violencia sexual contra mujeres, hombres, niñas y niños por parte de miembros de las fuerzas armadas rusas en Ucrania han «surgido cada vez con mayor fuerza», ha señalado la Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet y quien aseguró además que «nuestro trabajo hasta la fecha ha detallado una historia de horror de violaciones perpetradas contra civiles. El ejército ruso utiliza la violación como arma de guerra contra Ucrania. Esta guerra sin sentido debe terminar», afirmó.

Funcionarios ucranianos han señalado que las fuerzas rusas han estado abusando sexualmente de mujeres, niños y hombres desde que comenzó la invasión, utilizando la violación y otros delitos sexuales como armas de guerra.

Un informe de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), publicado el pasado mes de abril, encontró violaciones del derecho internacional humanitario por parte de las fuerzas rusas en Ucrania, y señaló que «los informes indican casos de violencia de género relacionada con el conflicto, como violación, violencia sexual o acoso sexual».

«Los soldados rusos están haciendo todo lo posible para demostrar su dominio, y la violación también es una herramienta», se ha advertido desde la OSCE. En este sentido, varios informes internacionales, entre los que destaca un documento británico, aducen a que «el arma [violación] es una demostración del total desprecio por el pueblo, más allá de las víctimas de los ataques individuales».

La psicóloga Alexandra Kvitko, que trabaja en una línea directa para víctimas de traumas administrada por el defensor del pueblo de Ucrania con el apoyo de UNICEF, señaló que ha escuchado decenas de relatos de violencia sexual relacionada con el conflicto. “Esta cantidad de violencia sexual, este tipo de brutalidad, nunca había ocurrido antes”, aseguró.

Lo que está sucediendo en Ucrania es tan brutal que incluso, cuando los fiscales ucranianos e internacionales de la Corte Penal Internacional (CPI) recopilan evidencias de los crímenes de guerra rusos, muchas víctimas de abuso sexual aún no están listas para hablar con los funcionarios sobre su terrible experiencia.

En las ciudades y pueblos ocupados, las fuerzas rusas «visitan regularmente los hogares de las mujeres, pueden revisar sus teléfonos, sus fotos, sus redes sociales», lo que hace imposible que las mujeres reciban kits de ayuda ante una violación u otros servicios, han descrito desde Naciones Unidas.

Este miedo a las personas armadas a veces hace que sea imposible pedir ayuda, y esto a su vez hace que sea muy difícil documentar los hechos, lo que genera problemas para llevarlos ante la justicia.

La Comisionada en la ONU, Michelle Bachelet, agregó que se debe «distinguir entre bienes civiles y militares. Significa no atacar ni matar deliberadamente a civiles. Significa no cometer violencia sexual. Las personas, incluidos los prisioneros de guerra, no deben ser torturados. Los civiles, los prisioneros y otras personas fuera de combate deben ser tratados con humanidad», exigió.