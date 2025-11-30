Netanyahu pide al presidente de Israel el indulto por sus casos de corrupción

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, ha pedido formalmente a Isaac Herzog, presidente de la nación judía, que le otorgue el indulto por su responsabilidad en los casos de corrupción por los que está siendo investigado el jefe del Ejecutivo israelí. Netanyahu, por medio de una misiva, señala que el juicio al que está siendo sometido está provocando inestabilidad en Israel, por lo que pide su indulto para «reducir la tensión en el debate que se ha suscitado en torno al mismo».

«Por lo tanto, y a pesar de mi interés personal en demostrar mi inocencia hasta mi completa absolución, creo que el interés público dicta lo contrario», ha señalado el primer ministro israelí en su petición de clemencia a Herzog. «Por mi responsabilidad pública, como primer ministro, de intentar lograr la reconciliación entre las partes del pueblo, no me cabe duda de que la conclusión del juicio ayudará a reducir la tensión en el debate que se ha suscitado en torno al mismo», indica Netanyahu.

El líder del Ejecutivo de Israel también ha utilizado la guerra de Gaza como argumento para agilizar su petición de indulto. «Ante los desafíos de seguridad y las oportunidades políticas que enfrenta actualmente el Estado de Israel, me comprometo a hacer todo lo posible para sanar las divisiones, lograr la unidad del pueblo y restaurar la confianza en los sistemas del Estado, y espero que todos los poderes de Estado hagan los mismos», ha asegurado Netanyahu.

El primer ministro de Israel está involucrado en la investigación de tres causas por varios delitos, entre ellos el de fraude y aceptación de sobornos. Netanyahu ha asegurado en varias ocasiones que la investigación forma parte de una persecución política e incluso ganó las elecciones a finales de 2022 para volver a la presidencia para un sexto mandato.

Las acusaciones en contra de Netanyahu incluyen también el uso indebido de su posición para presionar a los medios de comunicación para difundir información favorable del Gobierno. Entre las acusaciones en su contra se encuentra el uso indebido de poder para presionar a los medios de comunicación y que difundan información favorable al Gobierno.

Desde el estallido de la guerra de Gaza, Netanyahu ha lamentado que el proceso en su contra ha sido un lastre que le ha impedido ejecutar con normalidad su tarea. El primer ministro ha presentado numerosas peticiones de aplazamiento en sus comparecencias ante el tribunal, citando cuestiones de salud, seguridad o visitas diplomáticas.

Hace dos semanas, el presidente de Estados Unidos y gran aliado de Netanyahu, Donald Trump, dio un paso más al enviar una carta a Herzog para pedirle que sopesara directamente el indulto para el primer ministro al asegurar que el caso judicial está «políticamente motivado» desde 2020 y que los delitos de los que se acusa a Netanyahu son «cargos injustos con el fin de hacerle un gran daño».